В среду, 15 сентября, Европейский парламент одобрил новую директиву о "голубой карте", согласно которой для высококвалифицированных специалистов из стран, которые не входят в состав ЕС, упрощается получение разрешение на работу в Евросоюзе.

Об этом сообщает DW.

На заседании в среду директиву поддержали 556 евродепутатов, теперь ее должен утвердит совет Евросоюза. После того, как новые правила будут официально опубликованы, у стран ЕС будет два года для внесения их в национальное законодательство.

"Голубая карта" - это разрешение для высококвалифицированных граждан ( под этим, в частности, имеется ввиду наличие университетского образования) из стран, которые не входят в состав ЕС, проживать и работать в одном из 25 государстве ЕС (кроме Ирландии и Дании). Такую систему ввели в ЕС еще в 2009 году и десять лет назад, в 2011=ом, она заработала.

Согласно новым правилам, получить "голубую карту" будет проще. В частности порог заработной платы можно будет устанавливать в пределах 100%-160% средней зарплаты по стране, а сейчас он составляет 150%. Также сократится предусмотренный минимальный срок трудового договора или юридически обязывающего предложения работы с года до шести месяцев (трудовой договор или предложение необходимы для получения "голубой карты").

Напомним, с 2020 по 2022 год Канада планирует привлечь к себе на ПМЖ миллион высококвалифицированных мигрантов.

Также "Страна" сообщала, что во Львове наладили производство фальшивых ID-карт стран Европейского Союза для нелегальных мигрантов. Теперь преступникам грозит семь лет лишения свободы.