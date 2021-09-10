Совет Европейского союза постановил продлить до 15 марта следующего года персональные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза в пятницу, 10 сентября.

Таким образом, санкции продляют еще на полгода. В действующем списке находится 177 физическим и 48 юридическим лиц, никаких изменений в него не вносили.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.

Напомним, в прошлый раз данные санкции были продлены до 15 сентября 2021 года. Первый раз данные санкции Евросоюз ввел в марте 2014 года. Таким образом, санкции действуют уже более семи лет.

Также сообщалось, что весной этого года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении РФ. Ограничения стали ответом на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в аннексированном Крыму. Под санкции попали юридические и физические лица, IT-компании и СМИ