В среду, 8 сентября, Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц. Санкции связаны со строительством Керченского моста и незаконным перепланировании парков в аннексированном Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Санкции предлагается ввести на пять лет. Ограничения в отношении физических лиц сделает невозможным для них въезд в Украину и заблокирует возможность распоряжаться имуществом на территории Украины. Также им будет запрещено участвовать в аренде или приватизации госимущества.

"Применение санкций в отношении соответствующих юридических лиц, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным его использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины", - объяснили в министерстве.

Напомним, в прошлом году Евросоюз расширил список лиц в отношении которых введены санкции из-за строительства Керченского моста. По этой же причине ввела санкции в отношении лиц и структур Великобритания.

Также сообщалось, что Швейцария ввела санкции против четырёх российских компаний и двух россиян, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.