Европейская комиссия просит Европейский суд ввести финансовые санкции в отношении Польши за деятельность местной Дисциплинарной палаты, которая все еще назначает слушания и не соблюдает постановление суда.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Вера Юрьева написала в своем аккаунте в Twitter

"Сегодня мы принимаем два решения, которые касаются независимости судей в Польше. Для начала мы просим Европейский суд одобрить финансовые штрафы для Польши за деятельность Дисциплинарной палаты, которая все еще назначает слушания и не соблюдает постановление суда. Во-вторых, мы начали процедуру нарушения, потому что нам нужны дополнительные сведения о реформах Дисциплинарной палат ", - написала вице-президент.

Кроме того, Юрьева отметила необходимость соблюдать постановления Европейского суда на всей территории Евросоюза. По ее словам, это необходимо для доверия между странами и гражданами.

В сообщения Юрьевой речь идет о судебной реформе Польши, которая подразумевает другой механизм назначения членов Верховного суда и "нарушает законы Евросоюза о принципах судебной независимости".

"Страна" подробно разбиралась, почему ЕС наказывает за "нарушение демократии" Польшу. Нарастает конфликт с Брюсселем и у Венгрии, в стране даже заговорили о выходе из ЕС.