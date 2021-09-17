Тройная атака на ТВ: почему под ударом оказались все ведущие телеканалы страны

Вчерашний день был переполнен новостями о том, как различные органы украинской власти пытаются взять под контроль информационное пространство.

Так, Нацсовет по ТВ подал в иск в Окружной админсуд Киева с требованием закрыть телеканал "Наш". Повод известен: высказывания в прямом эфире политиков, которые Нацсовет посчитал "разжиганием" и т. д.

Параллельно тот же Нацсовет решил устроить внеплановую проверку телеканалу "Интер" за то, что тот показывает советские фильмы с актерами, которые угрожают нацбезопасности.

Из сообщения от Нацсовета стало известно, что нацбезопасности Украины до сих пор угрожают Олег Табаков и Иосиф Кобзон, умершие три года назад.

СБУ тем временем обратилась все к тому же Нацсовету с требованием провести внеплановую проверку телеканала "Первый независимый" из-за некоей информации, которая есть у самой спецслужбы. При этом в Службе безопасности, видимо, забыли, что сами же, без всяких решений судов, вынудили провайдеров убрать из телевизора упомянутый телеканал, который на сегодняшний день вещает только в интернете.

Так что, какая бы информация ни была у СБУ, Нацсовет ничего не может с ней сделать, поскольку не имеет права контролировать "Первый независимый" и принимать в отношении него какие-либо решения.

А изюминкой всего этого антителевизионного шабаша стало обращение к Совету нацбезопасности и обороны мовного омбудсмена Тараса Креминя. Этот не стал мелочиться и потребовал ввести санкции сразу против четырех ведущих телеканалов страны: "Интера", "1+1", "Украины" и ICTV. Все они нарушают закон о госязыке, показывая фильмы не на этом самом госязыке, а на другом, более понятном их телезрителям.

Правда, еще до заседания СНБО, которое должно состояться сегодня, выяснилось, что Креминь, в общем-то, не хочет оголять все информпространство страны, а хочет лишь припугнуть упомянутые телеканалы, на которые он сам не может найти управу.

Но тут ведь одно из двух – либо санкции и закрытие, либо все как есть. У СНБО нет функции пугать, есть лишь функция составлять для президента незаконные указы. И если в указе нет ничего о закрытии, то никто и не испугается. А если вдруг будет что-то о закрытии, то бояться уже будет поздно. Тогда скорее придется бояться самому Креминю из-за последствий подобной инициативы.

Совет судей: тихий саботаж против Запада

Пока информпространство штормило новостями о борьбе с телевидением, Офис президента принимал у себя послов "Большой семерки". Поскольку послы в полном составе почти никуда не выезжают, ограничиваясь совместными твитами, то подобное "выездное заседание" можно назвать чрезвычайным мероприятием.

Собственно, история этого мероприятия началась несколькими днями раньше, когда Совет судей не смог (или не захотел) избрать своих представителей в Этический совет, контролирующий деятельность Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

По этому поводу еще три дня назад появился оперативный комментарий Владимира Зеленского. Но, поскольку ясно, что президента в принципе не волнует, что там делает Совет судей (иначе вчера он был бы на встрече с послами), то очевидно, что подобный комментарий его вынудили сделать все те же послы.

По сути, только они и заинтересованы в том, чтобы Совет судей избрал своих представителей в Этический совет. И дело даже не в самих представителях, а в том, что без них не могут работать так называемые "независимые эксперты", контролирующие этот Этический совет. А проще говоря – иностранные назначенцы все того же пула послов "Большой семерки", которых избрали для контроля за судейским корпусом Украины.

Как оказалось, даже после подписания президентом судебной реформы, нашлась лазейка, через которую ее можно заблокировать, – и судьи пользуются этой возможностью. Повлияет ли на них мероприятие на Банковой? Вряд ли. Пугаться послов G7 судьи точно не станут (ведь понятно, что это их враги), а президента там не было.

Запретная ностальгия: уволят ли чиновницу за газ-воду?

Не обошлось вчера и без очередного виртуального скандала, который может иметь вполне реальные последствия. Произошел он вокруг фейсбучного поста директора департамента образования и науки столичной мэрии Елены Фиданян, которая решила поностальгировать по Советскому Союзу.

Чиновница не прославляла КПСС или ее отдельных деятелей, не пропагандировала коммунистическую идеологию. Она просто написала о газированной воде из уличных автоматов, об отсутствии ковида и о копеечных ценах на транспорт, еду и школьные принадлежности.

Тема не новая: подобные сравнения "вчера" и "сегодня" появляются регулярно. Крыть их, как правило, нечем, поэтому противники советского прошлого придумывают ассиметричные аргументы, рассказывая об узниках ГУЛАГа.

Но это еще полбеды. Настоящая проблема возникла тогда, когда от Виталия Кличко стали требовать увольнения чиновницы, при этом не называя ни одной причины для подобных репрессий – ведь Фиданян не нарушила ни одного закона (даже пресловутого закона о декоммунизации).

Однако, зная чувствительность нынешних властей к обструкции со стороны именно такой публики, нельзя исключать, что КГГА отреагирует на скандал именно так, как от нее ждут представители националистически-антисоветского актива. Поэтому, скорее всего, история еще не окончена.

ЕС готовится не признать выборы в Госдуму

Европарламент вчера сделал серьезный шаг к усилению конфронтации с Россией и Китаем. По докладу литовского депутата он принял резолюцию, в которой призвал европейские власти объединиться с Штатами и другими странами "развитой демократии", чтобы противостоять Пекину и Москве, которые пытаются ослабить демократию во всем мире.

Призыв громкий, но весьма абстрактный, поэтому дополнили его более конкретным пунктом. Которым готовится непризнание выборов в российскую Госдуму, если они будут "нечестными" и пройдут с нарушениями.

Как правило, такие "предупреждения" делаются в том случае, если инициаторы уже определили, что будущие выборы будут "нечестными" и с нарушениями, поэтому сама процедура голосования не важна: на нее уже поставили ярлык.

Однако последствия этой инициативы пока не ясны. Понятно, почему такой проект резолюции предложил представитель Литвы (одной из стран проамериканского лобби), но непонятно, почему за нее проголосовали представители проевропейского лобби – то есть Западной и Юго-Западной Европы. Тем более это непонятно, если учесть, что между странами Старой Европы и Штатами как раз вчера пролегла глубокая трещина.

Военный союз AUUKUS: удар по НАТО?

То, что произошло вчера, можно назвать даже не трещиной, а глубоким тектоническим расколом. США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военно-политического союза, который будет называться AUUKUS.

Союз направлен против Китая, причем Штаты и Британия в данном случае должны играть роль доноров, а Австралия – их ударной дубинки. Поэтому не удивительно, что Пекин вчера очень резко отреагировал на создание "антикоммунистического пакта".

Однако проблема в том, что направлен AUUKUS не только против Китая. По сути, это возрождение не реализованной в свое время идеи Уинстона Черчилля о мире, в котором ведущую роль будут играть англо-саксонские державы.

И в подтверждение этого тезиса Франция уже вчера получила по носу, когда Австралия разорвала многомиллиардный контракт с французской полугосударственной компанией на поставку подводных лодок.

Понятно, что после такого отношения между Штатами и Старой Европой обострятся, и Байдену придется приложить немало усилий, чтобы доказать, что AUUKUS вовсе не направлен на то, чтобы сделать европейских союзников второсортными державами.

Но не факт, что последние (особенно Франция) простят подобное унижение. И создание нового военного союза может обернуться большими проблемами для старого военного союза – НАТО.