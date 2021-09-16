Национальный совет по телевидению и радиовещанию подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "НАШ".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в четверг, 16 сентября.

Иск Нацсовета основан на на решении о результатах внеплановой невыездной проверки в котором в частности говорится о признании якобы наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала.

Напомним, ранее Нацсовет заявил, что хочет аннулировать лицензию телеканала "Наш" из-за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко о ПЦУ и противостоянии на Донбассе.

Также сообщалось, что сотрудники телеканала выходили на акцию протеста с целью привлечь внимание участников "Крымской платформы" к попыткам властей закрыть "Наш".

"Страна" подробно рассказывала почему Нацсовет хочет закрыть телеканал "Наш".