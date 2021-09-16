В четверг, 16 сентября, Служба безопасности Украины обратилась к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с требованием назначить внеплановую проверку телеканала "Первый независимый" из-за "информации СБУ".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Хотим напомнить Нацсовету, что "Первый независимый" лишен эфира без суда по незаконному письму заместителя председателя СБУ.

Пока весь цивилизованный мир выступает против жесткой цензуры президента Зеленского, он продолжает практику политически мотивированных репрессий против независимых СМИ. ООН в отчете своей мониторинговой миссии по правам человека подчеркивает, что закрытие телеканалов "112 Украина", Newsone и Zik противоречит международным стандартам в области прав человека и требуют открытия каналов.

Совет Европы рекомендует журналистам незаконно закрытого по письму, без суда, канала "Перший Незалежний" обратиться в ЕСПЧ из-за ограничения свободы слова в Украине. Французские сенаторы также критично отнеслись к закрытию телеканалов, отметив, что политические мотивы не должны быть основанием для прекращения деятельности СМИ, а также обратились в ПАСЕ и ОБСЕ из-за нарушения свободы слова в Украине.

Но власть не может остановиться, назначая всё больше проверок и закрывая независимые СМИ одно за другим", - сказано в сообщении.

Напомним, в феврале Зеленский ввел в силу решение СНБО о персональных санкциях в отношении народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака, вследствие чего были отключены от вещания принадлежащие ему каналы: 112, NewsOne и ZIK.

После этого, журналисты закрытых телеканалов объединились и создали "Первый независимый". Его начали отключать в первый же день эфира, при чем без решения СНБО.