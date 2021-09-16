В четверг, 16 сентября, Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил пятую за год проверку телеканалу "Интер" из-за показа советских фильмов, в которых участвуют лица, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Его недовольство вызвал показ следующих фильмов:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;

"Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;

"Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового;

"Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;

"Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;

"Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Напомним, 2 февраля 2021 года из-за санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака были отключены от вещания телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

После этого журналисты оппозиционных телеканалов создали "Первый независимый". Однако его начали отключать сразу после выхода в эфир.