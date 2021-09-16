Нацсовет назначил проверки телеканала "Интер" за показ Д'Артаньяна и Шерлока Холмса
В четверг, 16 сентября, Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил пятую за год проверку телеканалу "Интер" из-за показа советских фильмов, в которых участвуют лица, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Его недовольство вызвал показ следующих фильмов:
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;
- "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;
- "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового;
- "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;
- "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
- "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.
Напомним, 2 февраля 2021 года из-за санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака были отключены от вещания телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".
После этого журналисты оппозиционных телеканалов создали "Первый независимый". Однако его начали отключать сразу после выхода в эфир.