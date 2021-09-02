Нацсовет по ТВ назначил "Интеру" проверку из-за показа "Служебного романа" и "Кавказской пленницы"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 сентября назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер". Поводом стал показ с 9 по 29 августа фильмов с участием советских и российских актеров, внесенных в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности".
Как сказано на сайте регулятора, за 20 дней телеканал продемонстрировал целых 12 таких фильмов.
В частности, "Интер" транслировал такие фильмы:
- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной;
- "Весенний призыв" с участием Леонида Ярмольника;
- "Блондинка за углом" с участием Владимира Бортко;
- "Одиноким предоставляется общежитие" с участием Аркадия Инина и Александра Михайлова;
- "Родня" с участием Никиты Михалкова;
- "Служебный роман" с участием Алисы Фрейндлих;
- "Москва слезам не верит" с участием Веры Алентовой, Владимира Меньшова, Олега Табакова;
- "Любовь и голуби" с участием Александра Михайлова, Владимира Меньшова;
- "Зеленый фургон" с участием Дмитрия Харатьяна;
- "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Натальи Варлей;
- "Гараж" с участием Валентина Гафта;
- "Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Говорухина.
Нацсовет напомнил, что закон "О телевидении и радиовещании" не допускает трансляцию аудиовизуальных произведений с участием лиц из упомянутого списка, также телерадиокомпании обязаны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.
Регулятор увидел признаки нарушения части второй статьи 6 и части первой статьи 59 указанного закона.
Внеплановую невыездную проверку "Интера" проведут в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.
Это уже четвертая внеплановая проверка телеканала за демонстрацию фильмов с участием артистов из списка угроз национальной безопасности. Другие решения о проверке "Интера" были приняты 15 и 29 июля и 12 августа.
Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова министра Резникова.
Также мы рассказывали, как ведущий канала Порошенко Матвей Ганапольский грязно выматерился в эфире при гостях студии, однако о проверке телеканала по этому поводу что-то пока не слышно.