Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 сентября назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер". Поводом стал показ с 9 по 29 августа фильмов с участием советских и российских актеров, внесенных в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности".

Как сказано на сайте регулятора, за 20 дней телеканал продемонстрировал целых 12 таких фильмов.

В частности, "Интер" транслировал такие фильмы:

"Большая перемена" с участием Валентины Талызиной;

"Весенний призыв" с участием Леонида Ярмольника;

"Блондинка за углом" с участием Владимира Бортко;

"Одиноким предоставляется общежитие" с участием Аркадия Инина и Александра Михайлова;

"Родня" с участием Никиты Михалкова;

"Служебный роман" с участием Алисы Фрейндлих;

"Москва слезам не верит" с участием Веры Алентовой, Владимира Меньшова, Олега Табакова;

"Любовь и голуби" с участием Александра Михайлова, Владимира Меньшова;

"Зеленый фургон" с участием Дмитрия Харатьяна;

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Натальи Варлей;

"Гараж" с участием Валентина Гафта;

"Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Говорухина.

Нацсовет напомнил, что закон "О телевидении и радиовещании" не допускает трансляцию аудиовизуальных произведений с участием лиц из упомянутого списка, также телерадиокомпании обязаны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

Регулятор увидел признаки нарушения части второй статьи 6 и части первой статьи 59 указанного закона.

Внеплановую невыездную проверку "Интера" проведут в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.

Это уже четвертая внеплановая проверка телеканала за демонстрацию фильмов с участием артистов из списка угроз национальной безопасности. Другие решения о проверке "Интера" были приняты 15 и 29 июля и 12 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова министра Резникова.

Также мы рассказывали, как ведущий канала Порошенко Матвей Ганапольский грязно выматерился в эфире при гостях студии, однако о проверке телеканала по этому поводу что-то пока не слышно.