Тарифы: загадка, на которую премьер не дал ответа

Поскольку президент и секретарь СНБО вчера выпали из информационной повестки, их заменял премьер. Который собрал целую пресс-конференцию для освещения актуальных вопросов правительства. Правда, и на ней мы не услышали, когда же у Кабмина появится программа деятельности – видимо, сейчас это не актуально.

Зато других тем было достаточно. Денис Шмыгаль рассказал о деталях предстоящего перехода в желтую и красную зону карантина, в общих чертах описал проект бюджета-2022 (который сегодня должен быть подан в парламент), успокоил насчет кредитов и проинформировал о передаче римо-католикам здания костела на столичной Большой Васильковской. И только по самой проблемной теме нынешней осени никакой конкретики не прозвучало.

Правда, премьер о тарифах на газ и отопление все-таки говорил. Но очень невнятно и неубедительно. По крайней мере, вряд ли можно назвать убедительным заявление, что "тарифы не должны расти". Потому что если глава правительства отвечает за это направление, то он должен сказать "не будут расти" (или будут). А "не должны" – это ответ наблюдателя.

Конечно, в ситуации, когда газ в Европе уже перескочил отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, делать прогнозы сложно, но, учитывая, что две трети потребляемого в Украине газа нами же и добывается, позиции наблюдателя тут все же быть не должно. И уж тем более нельзя сводить всю проблему к "гибридной агрессии России на рынке газа".

Между тем, даже до "гибридной агрессии" проблема тарифов уже существовала. Мэры городов еще три месяца назад говорили, что газ сверх крайне маленьких лимитов им предлагают по 20, а тарифы при этом повышать запрещают. И у них сейчас только два выхода: свести отопительный сезон к 2-3 месяцам либо отапливать нормально, но загнать местные теплокоммунэнерго в долги, после которых они вообще обанкротятся.

Нет сомнения в том, что Шмыгаль все это прекрасно знает. Но при этом делает вид, что ситуация под контролем. Между тем, наличие в газохранилищах 18 млрд кубов газа в нынешней ситуации уже не означает, что отопительный сезон пройдет без проблем. Больше того: если украинская власть не откажется от навязанного МВФ паритета между внутренней и внешней ценой газа, отопительный сезон точно обернется катастрофой.

Будем делать из Украины Израиль – получим КНДР?

Вторым ньюсмейкером власти вчера был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он дал интервью британскому изданию "Индепендент", которое смело можно назвать сенсационным. Ведь, согласно Кулебе, Украина разочаровалась в Западе, больше не верит его обещаниям, а потому должна превратиться в "гибкое военизированное государство" наподобие Израиля.

В этом заявлении сенсационно все. Во-первых, разочарование в Западе означает, что у Украины теперь вообще нет союзников нигде – ведь, отказавшись от западного вектора, на восточном нынешняя власть также не собирается делать шагов по нормализации ситуации. Во-вторых, военизация страны по типу Израиля означает переход к постоянному режиму осадного положения со всеобщей воинской обязанностью для мужчин и женщин и со всевластием спецслужб.

И все это – не досужие разговоры Арестовича или Данилова. Кулеба – один из двух топ-чиновников, уполномоченных делать официальные заявления о внешней политике. Так что, можно сказать, министр обозначил новый внешнеполитический курс.

Правда, делая такое заявление, министр не заметил заложенных в нем противоречий. Сравнение с Израилем означает, что Украина не отказывается от поддержки США, которая имеет решающее значение для израильтян. В то же время разочарование, о котором говорит Кулеба, означает ровно противоположное.

Если искать аналогии тому курсу на полную изоляцию, который предлагает министр, то это в сегодняшнем мире будет ближе всего к КНДР, только без социализма. Перспектива не из приятных.

Интересно, что в своем интервью Кулеба назвал три составляющих, необходимых для выживания при новом курсе: армия, дипломатия и народ. Но упоминание дипломатии выглядит странно, поскольку, как уже сказано, новый курс предполагает ставку на внутренние силы при внешней изоляции.

А еще более странно упоминание народа. У которого никто не спросил, хочет ли он жить в капиталистическом восточноевропейском аналоге Северной Кореи.

Есть ли проволока на "стену" от Белоруссии?

Дмитрий Кулеба в своем интервью не ограничился темой разочарования в Западе. Заодно он прошелся и по соседней Белоруссии, которую объявил новым бастионом России (при этом забыв упомянуть, что сам был в числе тех, кто толкнул Александра Лукашенко в сторону Москвы).

Впрочем, на данный момент, как выяснилось, украинского министра беспокоит не глобальный геополитический выбор Минска, а то, что Бацька может начать засылать в Украину диверсантов и… мигрантов. Исходя из этого страха, Кулеба заявил, что наша страна по примеру Литвы и Польши будет укреплять собственную "стену" на границе с Белоруссией, опутав ее колючей проволокой.

Когда министр делает какие-то обвинения в адрес своей страны, он должен подтверждать их фактами. Однако за всю историю независимой Украины не известно ни одного случая, когда наши спецслужбы ловили белорусских диверсантов. И до 1991 года их тоже, понятное дело, не наблюдалось. Поэтому непонятно, какие основания у Кулебы есть для обвинения Минска в засылке диверсантов на нашу территорию.

Что касается мигрантов, то министр, видимо, переоценивает привлекательность Украины для иностранных граждан. Наша страна, как и Белоруссия, – лишь транзитная территория для желающих попасть в Евросоюз. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что граждане азиатских стран, прибывшие в Белоруссию с целью проникнуть в Польшу или Литву (а оттуда еще западнее), вдруг выберут южное направление – даже если их сюда "пошлет" Лукашенко.

Поэтому и один, и другой повод, оправдывающие желание Кулебы построить "стену" на белорусской границе, не имеют под собой реальных оснований. Впрочем, не факт, что и само заявление имеет под собой реальное основание. Ведь, как известно, Украина отправила огромный груз колючей проволоки Литве в качестве гуманитарной помощи. Так что, возможно, на собственную "стену" ее уже не хватит.

Будут ли Штаты защищать Украину?

Хотя Владимир Зеленский усиленно пытается доказать всем, что Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, эта аналогия витает в воздухе по всему миру. Именно из-за нее госсекретарю США Тони Блинкену пришлось отвечать на слушаниях по Афганистану в американском Конгрессе на вопрос депутата-республиканца о том, будут ли Штаты поддерживать Украину и Тайвань в случае агрессии со стороны соответственно России и Китая.

Блинкен ответил утвердительно – мол, администрация Байдена намерена выполнять все свои обязательства перед этими странами. Из чего провластные украинские СМИ сделали вывод, что Штаты будут защищать нашу страну от "российской агрессии". Но все звучало несколько иначе.

Начнем с того, что и в вопросе конгрессмена-республиканца, и в ответе госсекретаря содержалась сентенция, которая напрочь разбивает весь стержень пропаганды нынешней (и предыдущей) украинской власти. Конгрессмен спросил, что будет "в случае агрессии", а Блинкен ответил – "в случае агрессии" поможем. Все это означает, что и тот, и другой считают: на данный момент агрессии России против Украины нет. И это несмотря на то, что даже в украинское законодательство внесен термин "страна-агрессор".

Однако это не единственный подвох в ответе госсекретаря. Он сказал, что "администрация Байдена намерена выполнять все свои обязательства", и это вполне может быть правдой. Однако не существует ни одного соглашения между Украиной и США, по которому существует обязательство Белого дома защищать нашу страну в случае военной агрессии со стороны какого-либо другого государства. Может быть помощь оружием и деньгами, но защищать Украину американская армия не будет. Это еще в 2014-м сказал Барак Обама, и это же украинской власти недвусмысленно дали понять во время весеннего кризиса.

А выводом войск из Афганистана американцы дали понять, что вообще не собираются больше воевать собственной армией нигде. Поэтому Блинкена нужно понимать именно так, как он сказал. И ничего больше.

Лига чемпионов: почти победа "Динамо"

"Динамо" начало свою вторую Лигу чемпионов с Мирчей Луческу. Ключевым в этот раз было именно то, что она вторая.

Год назад, когда румынский тренер только-только принял команду, работали два ключевых фактора: с одной стороны, отсутствие времени на создание полноценного коллектива, с другой – моральный подъем футболистов в связи с приходом авторитетного тренера. Можно сказать, плюс тогда оказался сильнее минуса, и выступления в еврокубках-2020/2021 оказались для киевлян неплохими – по крайней мере, в сравнении с предыдущими сезонами.

Сегодня картина уже полностью противоположная: с одной стороны, коллектив, сыгранный за год работы. С другой стороны – стартовый моральный подъем уже прошел.

Если добавить к этому отсутствие приобретений, то можно понять, почему к старту "Динамо" в ЛЧ-2021/2022 все относились осторожно. Особенно учитывая жребий, при котором вчерашний домашний матч с "Бенфикой" выглядел едва ли не единственной возможностью победить. Да и то возможностью сомнительной – по крайней мере, букмекеры верили в португальцев, а не в киевлян.

И большую часть матча казалось, что они правы: по крайней мере, создавалось впечатление, что обе команды согласны с тем, что "Бенфика" – фаворит. Включая и "Динамо", которое в первом тайме провело несколько острых контратак, но во втором вообще подсело.

Однако, как оказалось, это была тактическая хитрость Луческу. В последние пять минут мы увидели киевлян, которые умеют и хотят атаковать, и гостей, которые к финишному штурму динамовцев оказались не готовы. Как результат, "Динамо" забило, и стадион уже ревел от восторга, но VAR остудил его: у Гармаша обнаружили офсайд.

В итоге – 0:0. Счет, за который не стыдно, но который дает не так уж много шансов на участие в еврокубках после группового турнира. Впрочем, пока прошел только один тур, и рано думать о том, что будет после шести.