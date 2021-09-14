Сегодня, 14 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль дал пресс-конференцию в Киеве.

Глава правительства раскрыл детали грядущего карантина, о тарифах на отопление зимой, каким будет новый карантин и что будет с пенсией и зарплатой в следующем году.

"Страна" публикует главные заявления Шмыгаля.

Желто-зеленый. Каким будет новый карантин

В понедельник, 13 сентября, Кабмин утвердил новые условия карантина. Но пока в основное постановление №1236 их не вписали. Шмыгаль рассказал, что изменения будут опубликованы сегодня и кратко их описал.

Критерии зон останутся прежними. "В желтой зоне все может работать, если коллектив и посетители вакцинированы как минимум первой дозой... В красной зоне то же самое, но нужно иметь две дозы. Коллектив должен быть привит на 100%, и посетители должны показать сертификат", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, если все вакцинируются, то локдаун будет не нужен.

Обязательную вакцинацию вводить не собираются, но будут "мотивировать людей". "Мы можем вводить обязанность быть провакцинированными коллективам учебных заведений". Напомним, в "желтой" зоне учителя должны иметь как минимум одну дозу прививки, а в "красной" - две.

Шмыгаль также рассказал, как будет работать транспорт в красных зонах. Главное - его пока останавливать не планируют. Два требования - масочный режим пассажиров и полная вакцинация персонала.

Озвучил премьер и данные по вакцинации. Сейчас полностью вакцинированы чуть более 25% взрослого населения страны. Власти собираются до конца года привить остальные 75%.

Успеют ли - большой вопрос. Но в целом, власти Украины решили уже, видимо, полностью отказаться от локдаунов.

Вырастут ли тарифы в отопительный сезон?

На вопрос, что будет с тарифами этой зимой - в условиях, когда газ на европейском рынке бьет ценовые рекорды - четкого ответа премьер не дал.

Премьер-министр сказал, что они "не должны расти". "Мы работаем над неизменностью тарифов для людей в связи с одним из видом гибридной агрессии России на рынке газа", - заявил Шмыгаль.

То есть однозначно не сказал, что тарифы на отопление и газ для населения не вырастут. Но всячески давал понять, что ответственность за их размер будут нести власти на местах, а не правительство.

"Тарифы в сфере теплоснабжения - это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно местные власти определяют тарифы и ищет компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс. В этом году доходы местных бюджетов составляют 509 млрд грн, это почти половина от государственного бюджета. Со своей стороны правительство делает ряд шагов, чтобы не допустить увеличения тарифов. В частности, сейчас работаем над компенсацией ТКЭ разницы в тарифах", - заявил премьер.

При этом он признал, что отдельным регионам нужно будет "подставить плечо". То есть мэры на местах, которые захотят получить помощь из центра, должны будут идти на поклон к Банковой.

Также премьер сообщил, что на коммунальные субсидии сейчас не хватает 12 миллиардов гривен. Деньги остались только до начала отопительного сезона. Дополнительные средства должна выделять Верховная Рада, куда уже поступило обращение правительства.

Что же до объемов газа, то его для отопительного сезона хватит. Сейчас в хранилищах газа более 18 миллиардов кубометров. Всего в год украинцы и промышленность потребляют порядка 23 миллиардов кубометров (их них порядка 13-ти - украинской добычи).

Минималка не вырастет, но врачам доплатят. Бюджет-2022

Денис Шмыгаль раскрыл некоторые цифры проекта бюджета на следующий год.

Дефицит бюджета снизят с 5,5% до 3,2% (188 миллиардов). Компенсировать дефицит на 70% планируют за счет ОВГЗ, остальное - за счет международных кредиторов. По словам Шмыгаля, в ближайшие пять лет власти планируют снижать зависимость от МВФ и увеличивать долю внутренних заимствований.

Доходы бюджета вырастут на 161 миллиард, расходы - на 103 миллиарда.

Уровень затрат на сектор обороны - почти 6%, его не меняют. 14 миллиардов дадут на "Большое строительство" и цифровизацию.

Курс доллара остается в коридоре 28,6-28,7. Закладывается 8,5% безработицы (был 9,2%).

Минимальная зарплата - 6500 гривен. То есть та же сумма, что будет с 1 декабря еще в текущем году. Расти она будет лишь "согласно индексации". Минимальная пенсия - точной цифры премьер не вспомнил, заявив, что это "более двух тысяч гривен" (сейчас 1854 грн).

При этом минималка для врачей закладывается на уровне 20 тысяч гривен, для младшего персонала больниц - 13 тысяч гривен.

С 1 января минимальная стипендия будет 2000 гривен, 2550 - для отличников. Минимальная стипендия для профтехучилищ будет 1250 гривен.

Все остальные параметры озвучат завтра, на заседании правительства.

Дадут ли полтора миллиарда новых кредитов?

18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ - правда, не физически, а в онлайн-режиме.

По словам премьера Шмыгаля, она будет "окончательной" по вопросу следующего транша в размере 750 миллионов долларов.

Поступления денег, если все получится, ждут в декабре. "Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной", - оптимистично настроен Шмыгаль.

По его словам, на миссию МВФ завязано получение еще и 600 миллионов евро (708 млн в долларах) макрофинансовой помощи от Евросоюза. Если миссия не провалится, то деньги от Европы могут зайти в ноябре.

То есть до конца года Украина планирует получить от международных кредиторов почти полтора миллиарда долларов.

Но пока неизвестно, получит ли. По ряду чувствительных для Запада вопросов прогресс идет с большим скрипом - например, по возвращению американцам контроля над "Нафтогазом" и передачи западным кураторам судебной системы.

Если эти вопросы не решатся, то миссия вряд ли вынесет положительное решение по Украине.

Костел - католикам, Данилову - латиница

Здание горевшего в Киеве Дома органной музыки (он не костел Святого Николая), планируют передать католикам.

Премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал, что костел Святого Николая в Киеве, где недавно сгорел уникальный орган, могут передать Римо-католической церкви.

Глава Кабмина лично дал поручение Минкульту рассмотреть эту возможность. Сейчас здание костела в собственности государства.

Также Шмыгаля развеселил вопрос о переходе на латиницу.

"Предлагаю спросить у господина Данилова и уточнить. Он даст все ответы", - с усмешкой ответил премьер.

О перестановках в Кабмине

Журналисты затронули о тему перестановок в Кабмине, которые могут произойти уже на этой неделе.

У Шмыгаля спросили, уйдут ли в отставку министры Лазебная и Таран, а также вице-премьер Уруский.

"Давайте доживем и посмотрим. У меня к Кабмину сегодня претензий нет... Таких претензий, чтобы сразу говорить о чем-то - у меня нет такой информации", - ответил премьер.

Как видим, однозначного "нет" от премьера не прозвучало. Хотя по своему статусу он должен такой информацией владеть.

Полная версия пресс-конференции Шмыгаля 14.09.2021