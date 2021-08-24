Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 августа успевал не только принимать участие во всех мероприятиях саммита "Крымской платформы", но и публиковать в Фейсбуке фотоотчеты о них.

На одном из снимков глава Кабмина позирует с бельгийским политиком, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. На этом фото, сделанном возле столичного оперного театра, похожих практически как две капли воды Шмыгаля и Мишеля легко спутать.

Фото вызвало массу шуток в комментариях вроде: "Шарль Шмыгаль и Денис Мишель", "Биба и Боба", "Матрица дала сбой", "А давайте вы в ЕС поедете, а он здесь поработает" и "Повезло, хоть жены разные..."

Также премьер опубликовал снимок с Мишелем рядом с президентом Владимиром Зеленским и свое фото в окружении других участников саммита.

Ранее "Страна" подробно следила за тем, как проходил созванный по инициативе Киева саммит.

Также мы анализировали результаты этого мероприятия с участием представителе почти полусотни стран мира. Мы пришли к выводу, что вообще никакого влияния на ситуацию с Крымом ни этот, ни подобные ему форумы оказать не могут.