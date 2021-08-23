Сегодня в Киеве прошел саммит "Крымской платформы" - широко разрекламированной конференции, куда приехали представители 46 государств.

Если не брать военный парад на День независимости - "Платформа" должна была стать главным политическим аккордом к 30-летию суверенитета Украины.

Но стала ли?

А главное - удалось ли ей приблизить то, ради чего все, собственно, и собирались: возврат полуострова?

"Страна" в этом разобралась.

Кто приехал на саммит?

Высокостатусного мероприятия не получилось. От самых влиятельных стран Запада — США, Британии, Германии, Франции — прибыли представители уровня министров.

Причем все эти министры не имеют никакого отношения к проблематике Крыма. Хотя изначально было иначе. Французы и немцы обещали прислать глав МИД, а Лондон — министра обороны.

Однако вчера стало известно, что замену делает Германия — вместо дипломата приехал министр энергетики.

А сегодня, прямо на саммите, выяснилось, что и Париж с Лондоном тоже в последний момент изменили статус присутствия. От Франции прибыл министр по торговле, а от Британии — вообще чиновник МИД, а не сам его глава.

Британия тоже подпустила "зрады". Вместо обещанного Кулебой министра обороны Бена Уоллеса - приехала представитель по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон. То есть даже не министр иностранных дел.

Иными словами, прямо накануне саммита главные страны Европы резко понизили уровень своего присутствия на "Платформе".

По итогу солировали там в основном прибалты и восточно-европейцы - они прислали больше всего президентов и премьеров.

Но из тех стран, которые оказывают существенное влияние на украинскую политику, лишь Турция прислала главу МИД - профильного специалиста по проблеме (хотя Украина всерьез рассчитывала на президента Реджепа Эрдогана).

Американцы же ограничились министром по энергетике, которая никакой экспертностью по теме полуострова не обладает. И в выработке решений не участвует.

А кто представлял Крым?

От полуострова на саммите выступил только Мустафа Джемилев - бывший глава Меджлиса крымских татар, а ныне - депутат от "Евросолидарности".

Это достаточно странно, поскольку крымские татары составляли на начало 2014 года около 10% от населения Крыма. Первые два места занимают русские и украинцы.

Однако их на "Крымской платформе" вообще не было представлено. То есть украинская власть показала, что почему-то ориентируется в Крыму лишь на крымско-татарское меньшинство.

Это подтвердило и открытие саммита, на котором выступила певица Джамала с песней "1944" о депортации крымских татар во время войны.

Да и украинские представители на "Платформе" часто упоминали, что один из главных способов деоккупации - это закон о коренных народах, где прописаны права для крымских татар, караимов и крымчаков.

В общем, саммит можно было уверенно называть "Крымско-татарская платформа".

Что говорили на саммите?

По большому счету, никакой конкретики о том, что все-таки нужно делать по Крыму, так и не прозвучало. Но интересные моменты были.

Открыл и закрыл мероприятие президент Владимир Зеленский. Сперва он заявил, что саммит ради саммита не нужен, цель - конкретные подвижки. А потом, как бы опровергая себя, сказал: "Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел".

В остальном президент пытался показать, что сегодня идут не просто подвижки, а тектонические сдвиги. В начале саммита он предположил, что "23 августа началась деоккупация Крыма". А в конце заявил, что по итогу Москва поставит подпись под возвращением полуострова. И произойдет этот последний саммит "Крымской платформы" в Ялте.

Параллель понятна - с Ялтинской конференцией 1945 года, где победители Второй мировой войны решали вопрос будущего нацистской Германии. Правда, если продолжать эту параллель до конца, то Зеленский, выходит, видит Украину правопреемником Третьего Рейха, который возьмет реванш за Ялту-45.

В общем, довольно странные исторические соотнесения.

После украинских официальных лиц начали выступать иностранные гости саммита. Их заявления можно было поделить на две группы. Первые - те, кто, не сдерживаясь, критиковал Россию и зачем-то Советский Союз, который передал Крым в состав УССР.

Это были главным образом лидеры стран Восточной Европы и Балтии. Правда, и тут случались накладки. Так, президент Латвии "обнадежил" украинцев тем, что Прибалтика ждала освобождения от СССР 50 лет. А президент Венгрии внезапно стал критиковать украинизацию, которая мешает детям закарпатских венгров учиться на родном языке.

Вторая группа стран выступала более сдержанно - "за все хорошее, против всего плохого". Такие заявления звучали от немцев, французов, турок. Все они призывали лишь к дипломатическому пути как по Крыму, так и по Донбассу.

Нечто среднее между обеими позициями высказали США и Британия.

Что приняли на "Крымской платформе"?

По итогу стороны подписали общее заявление саммита. Вот его ключевые моменты:

1. "Крымская платформа" - "консультативный и координационный формат". То есть это не центр принятия решений, а просто совещательная площадка.

2. В каждой стране, которая приняла участие в саммите, будет создана контактная группа для координации усилий по работе "Платформы"

3. В Украине создается Национальный офис Крымской платформы

4. Ключевой, пожалуй, пункт с точки зрения понимания истинной сути саммита: его участники "ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя".

5. Из конкретных шагов - это согласие подписантов "рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы" и "если действия России того требуют".

Это намек, что когда-то в будущем, если появится необходимость, против России указанные страны введут новые санкции. Хотя они это делали и до появления "Платформы". То есть подписание этой декларации никак на санкционные процессы не повлияет.

При том, что изначально источники в дипломатических кругах указывали, что инициирование новых санкций будет одним из главных задач "платформы". Но, видимо, потом ситуацию решили переиграть в сторону сильного смягчения повестки.

В целом документ получился достаточно беззубым. И мало чем отличается от дежурных заявлений по Крыму, которые воспроизводятся западными странами ежегодно к годовщине аннексии.

Что показал саммит "Платформы"?

Главный момент - это низкий уровень присутствия крупных западных стран на саммите. Включая даже США.

Во-первых, это показывает реальное отношение Запада к перспективам вернуть Крым на заседаниях "Платформы". Там прекрасно понимают, что ничего, кроме пиара для Зеленского, этот саммит не принесет.

Это, кстати, один из резонов, почему американцы столь скромно поучаствовали в мероприятии. Они не хотят давать лишних авансов украинскому президенту, который сейчас пытается торпедировать американо-германскую сделку по "Северному потоку-2" и подыгрывает внутриамериканской критике Байдена.

Во-вторых, те же Германия и США использовали "Крымскую платформу" как фон для переговоров по газу (о чем, не таясь, говорил и немецкий представитель прямо на саммите). Встречи Зеленского с министрами должны состоялись.

В-третьих, очевидно желание "не дразнить медведя". У Штатов идут свои переговоры с Россией, и лишний раз обострять без видимых поводов там не собираются. Те же резоны и у европейцев.

Для Украины же и крымчан этот саммит показал одну важную вещь - что никакой позитивной программы для жителей всего Крыма украинская власть не имеет. По крайней мере, на заседании "Платформы" о ней ничего не говорилось.

Возвращение территорий - это прежде всего возвращение людей, как бы ни пытались в Украине сегодня эту формулу перевернуть. Отключая крымчанам воду, кошмаря на родине русский язык, который для подавляющего большинства жителей Крыма родной - Украина являет достаточно странный путь возврата полуострова.

Если, конечно, истинные планы не состоят в том, чтобы все, кто хорошо относятся к России, из Крыма уехали. О чем, кстати, недавно говорил, как о желанном сценарии, президент Владимир Зеленский.

А в остальном совершенно понятно, что ни малейшего влияния на ситуацию с Крымом подобные форумы оказать не могут. Хотя на них и тратятся миллионы бюджетных средств. Из них 337 тысяч гривен за трехминутное выступление получила певица Джамала.