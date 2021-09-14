Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что президент Беларуси Александо Лукашенко может направить беженцев в Украину, поэтому предложил укрепить границу в виде стены из колючей проволоки, как это уже начали делать в Литве, Польше и Латвии.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью британскому изданию Independent.

"Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы. Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам (президент Белоруссии Александр - Ред.) Лукашенко", - заявил глава МИД.

Напомним, мы рассказывали о проекте "Стена", который начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о строительстве сооружения, которое должно защитить Украину от возможного вторжения РФ.

Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. Пока работы выполнены на 40%. На строительство потратили уже 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400-500 миллионов.

Кроме того, отметим, что в последние месяцы в Беларуси наблюдается всплеск миграции. Пограничники Литвы сообщали о стрельбе со стороны республики на фоне обострившейся ситуации. Кроме того, Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Свою обеспокоенность выразили также Польша и Латвия, заявив, что собираются строить стену на границе с республикой.