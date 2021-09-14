Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон будет выполнять все обязательства перед Киевом в части безопасности.

Об этом он заявил на слушаниях, в которых участвовали американские конгрессмены и которые были посвящены выводу войск США из Афганистана.

Один из конгрессменов-республиканцев спросил у госсекретаря, подтверждает ли сейчас администрация Байдена намерения делать все возможное для того, чтобы поддержать "друзей в Украине в случае агрессии со стороны РФ" или тайваньцев в случае агрессии со стороны Китая. Блинкен на этот вопрос ответил утвердительно.

Он заявил, что это произойдет "совершенно точно", а администрация Байдена намерена выполнять все свои обязательства перед этими странами. Что касается Украины, то по словам госсекретаря, США собираются выполнять все взятые перед ней обязательства, при этом имеются в виду и те, которые Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в начале сентября.

Напомним, "Страна" публиковала главные итоги встречи Зеленского и Байдена, которая прошла в начале сентября.

Также мы писали о том, что Вашингтон выделит Украине $60 млн на закупку Javelin и другие оборонные нужды.