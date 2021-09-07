Уже на этой неделе в Киев приедет советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн. Украину он посетит для обсуждения газопровода "Северный поток-2", который могут запустить в ближайшие месяцы.

Об этом рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире канала "Украина 24".

"В конце этой неделе мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - заявила Зеркаль.

Кроме того, она рассказала, что до запуска газопровода Германия должна сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 AG и сертификацию должна подтвердить Еврокомиссия.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений о сертификации", - сказала советник министра.

При этом она объяснила, что у президента США Джо Байдена есть полномочия для того, чтобы наложить санкции. Кроме того, она обратила внимание на то, что переход Европы на снабжение газа из России только через подконтрольные "Газпрому" магистрали повредить энергобезопасности европейских стран.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента США Джо Байдена есть необходимый инструментарий и полномочия для наложения санкций.

Напомним, Амос Хохштейн три года работал в наблюдательном совете "Нафтогаза". Летом текущего года его официально назначили старшим советником по энергетической безопасности. Он курирует тем "Северного потока-2".

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