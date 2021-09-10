Акция протеста у парламента: политсезон начался

Вчера у стен парламента собрался первый массовый митинг нового политического сезона. Около шести тысяч человек собрала "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая уже третий год является главным политическим оппонентом власти, причем с каждым годом это противостояние становится все более жестким.

Если поначалу еще были иллюзии, что "слуги народа" займут позицию где-то посредине между двумя основными идеологическими краями – "ОПЗЖ" и "Евросолидарностью", то к 2021 году президент и его партия полностью перешли на позиции Петра Порошенко и его партии, а кое в чем даже переплюнули их.

Не случайно репрессии идут исключительно против политиков из этого политического лагеря и против СМИ, придерживающихся схожих политических позиций, – в то время как ни один политик из порошенковского лагеря и ни одно СМИ этого направления власти не трогают.

Поэтому тот факт, что именно "ОПЗЖ" собрала оппозиционный митинг у стен Рады, вполне закономерен. Не говоря уже о том, что только эта партия – единственная из всех парламентских – выступает за выполнение Минских соглашений, против санкций СНБО и за снижение тарифов через прямые поставки российского газа.

Учитывая, что зима предстоит крайне сложная, следует ожидать, что вчерашний митинг – только начало в серии акций протеста, которые ожидают власть в нынешнем политическом сезоне. И "ОПЗЖ", пожалуй, единственные, кто может эти акции возглавить.

Коронавирус: начало новой волны

Дыхание новой волны эпидемии все сильнее. Вчера, впервые за последние месяцы, количество новых зараженных приблизилось к отметке в 4 тысячи человек. Причем все последние дни идет нарастание показателей заболеваемости, так что уже смело можно утверждать, что Украина – на пороге очередного всплеска.

Во власти говорят о приближение локдауна. Правда, в этом году он будет, скорее всего, не для всех. Минздрав уже готовит послабления для тех, кто привился, а также для предприятий, которые вакцинировали своих сотрудников.

Но массовые мероприятия, скорее всего, запретят для всех - власти сильно опасаются массовых акций протеста осенью. В СБУ их уже заранее объявили "происками Кремля". Но дополнительные барьеры в виде локдауна, вероятно, также попытаются поставить.

Полмиллиарда на афганцев. Для начала

История с эвакуированными в Украину афганцами получила продолжение. Вчера стало известно, что МВД запросил на их содержание более полумиллиарда гривен. И это еще речь идет не обо всех эвакуированных, а только о трех тысячах, которые планируют разместить в бывших исправительных колониях в Киевской области.

Не будем входить в детали всей сметы (хотя выглядит странно, что МВД хочет иметь сто человек персонала, который будет обслуживать афганцев и на зарплату которому уйдет половина всей суммы), остановимся на самом факте: чуть больше половины афганских беженцев обойдутся госбюджету в более чем 500 млн гривен. Если учесть, что всего речь идет о пяти тысячах, то сумма дорастет до миллиарда.

Параллельно с этим вчера появилась новость о том, что в Афганистане все еще находятся более 150 граждан Украины, которых эвакуировать не смогли, – в том числе потому, что эвакуировали граждан Афганистана.

И тут хотелось бы иметь сравнительную таблицу, из которой можно было бы узнать, во-первых, сколько в Афганистане осталось граждан США, Канады и других стран НАТО, нуждающихся в эвакуации, а во-вторых – сколько афганских беженцев приняла каждая из этих стран.

Есть подозрение, что по обоим показателям Украина окажется в лидерах. И это при том, что наша страна – не член НАТО и вообще не участвовала в операциях альянса в Афганистане. Почему же именно мы теперь расхлебываем последствия проваленной натовской операции? У нас лишние миллиарды в бюджете завалялись?

Запад положил глаз на Конституционный суд

Не успели высохнуть чернила президентской подписи под законом о судебной реформе, устанавливающим западный контроль над судейским корпусом, как началось новое наступление "соросят": вчера "общественные организации" опубликовали заявление, в котором потребовали от депутатов не голосовать за законопроект о Конституционном суде, который будет рассматриваться в парламенте сегодня. Причина: в нем не учли правки, согласно которым кандидаты в судьи КС должны проходить конкурс с "привлечением международных экспертов".

Нет сомнения в том, что подобные высказывания из уст наиболее удачливых "соросят" прозвучат сегодня и в парламенте. Потому что очевидно: речь идет не об инициативе отдельных общественных организаций, а о массовом наступлении, цель которого – взять последний судебный бастион, все еще неподконтрольный Западу.

В этом наступлении уже участвует Венецианская комиссия, которая высказала свои пожелания насчет "международных экспертов". В нем уже задействован пул послов "Большой семерки", который призвал не избирать в КС судей, пока не будет "прозрачной процедуры". Так что можно не сомневаться: скоро с подобными требованиями начнет выступать Международный валютный фонд, подкрепляя их "траншевым" шантажом. В общем, неважно, примут сегодня закон о КС или нет. История только начинается.

Вместо газа – консультации: что получит Украина за "СП-2"

Германия начала выполнять обязательства, взятые ею в рамках соглашения между Джо Байденом и Ангелой Меркель. Вчера стало известно о встрече вице-премьера правительства России Александра Новака с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Обсуждали единственный вопрос: что будет с транзитом российского газа по украинской газотранспортной системе после 2024 года.

Особенно интересен конечный результат вчерашних переговоров: как говорится в официальном коммюнике, "стороны договорились продолжить соответствующие консультации". Как гласит старая пословица, обещать – не значит жениться.

Да и, в принципе, никто не бросит камень в адрес Берлина за то, что он не выполняет обещания. Ведь что говорилось в вашингтонском соглашении? Дословно: "Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения Украины с Россией о транзите газа, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров как можно скорее и не позднее 1 сентября".

Все, что обещано, уже выполнено: спецпосланник назначен и ведет переговоры, используя все имеющиеся рычаги. А если российское правительство, несмотря на все эти рычаги, не захочет продлевать соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза"? Значит, не судьба.

Если же говорить объективно: а какие рычаги есть у немецкого спецпосланника? Пригрозить не покупать газ, который будет идти через "Северный поток - 2"?

Предложить такое может только тот, кто живет за океаном и не знает, что сейчас творится на газовом рынке Европы. А там газ впервые в истории вчера преодолел отметку в 700 долларов за тысячу кубометров, и европейские потребители едва ли не молятся за то, чтобы "Северный поток - 2" был запущен как можно скорее. Какой уж тут рычаг…

Так что молчание украинской власти насчет компенсаций за запуск газопровода, о которых так много говорилось летом, не случайно. Теперь, когда "СП-2" окончен, выясняется, что никаких гарантий на самом деле нет. Консультации, конечно, будут продолжаться, но ими трубу не наполнишь.