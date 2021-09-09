Заместитель председателя российского правительства Александр Новак 8 сентября провел рабочую встречу с уполномоченным правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Вальдерзее. В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации.

Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Также на встрече обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Новак заявил, что сотрудничество стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства и является стержневым во взаимодействии России с Евросоюзом.

"Германия была, есть и останется в будущем главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении", - добавил вице-премьер.

Также чиновник сказал, что в 2023 году Россия и Германия отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в ФРГ.

Ранее "Страна" приводила заявление Новака о том, что российская нефтегазовая компания "Роснефть" обратилась с просьбой разрешить ей поставлять газ по "Северному потоку - 2".

Мы также писали о призыве Ангелы Меркель к Украине готовиться к уменьшению транзита газа и думать о зеленой энергии.