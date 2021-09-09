Газ в Европе в четверг, 9 сентября, подорожал до $696 за тысячу кубометров, при этом еще три дня назад это было $650.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures подскочила до 56,345 евро за кВт.ч, что равняется 689 долларов за тысячу кубометров.

При этом в августе в среднем стоимость составляла $533, а в начале сентября цена подскочила да $631 за тысячу кубометров.

"Рост цен связан с дефицитом газа. Россия не увеличивает поставки в ожидании запуска "Северного потока-2". Прошла информация, что газ по СП-2 пустят уже в октябре. А немецкие СМИ пишут, что процесс сертификации может затянуться на многие месяцы. Но рост цен на газ в ЕС может быть аргументом для ускорения решения вопроса. К слову, к ценам на газ в ЕС привязаны и цены на газ в Украине для промпредприятий и организаций, а также для населения, которое не покупает газ по годовым контактам", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, из-за скудных запасов в ПХГ газ в Европе стал в полтора раза дороже нефти.

Также мы писали о том, что природный газ в первом полугодии-2021 впервые стал главным источником энергии в Германии.