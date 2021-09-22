Банковая официально объявила войну Разумкову

Конфликт между Банковой и спикером парламента Дмитрием Разумковым, безусловно, является главным событием политического 2021 года. До вчерашнего дня его особенность состояла в том, что противостояние видели все, но публично о нем не говорила ни одна из сторон. Разумков, правда, весьма едко проходился по секретарю СНБО Алексею Данилову, но Данилов – фрик, над которым смеются все.

А вот о главных действующих лицах спикер молчал и главные действующие лица о нем тоже молчали.

Вчера молчание было прервано: детальный комментарий о спикере дал политтехнолог Банковой Михаил Подоляк, что в данном случае практически равно комментарию главы Офиса президента Андрея Ермака. Да и без одобрения "первого" тут, понятное дело, не обошлось, хотя сам президент отбыл в Нью-Йорк.

Правда, судя по всему, со сбором голосов за отставку спикера есть проблемы.

Поэтому Зеленский на конец сентября планирует сбор фракции "слуг народа" для некоего "откровенного разговора". Вероятно он попытается продавить вопрос.

Он для него действительно принципиальный. После того как конфликт со спикером вошел в публичную плоскость, провал голосования по нему будет иметь крайне тяжёлые политические последствия для самого президента. И может вызвать "эффект домино" вплоть до потери контроля Банковой над ситуацией в парламенте. И не только в парламенте.

Зеленский в Нью-Йорке: выбор в пользу англосаксов

Владимир Зеленский тем временем, как уже сказано, покорял Нью-Йорк. То есть не то чтобы покорял, но на улицах "Большого яблока" засветился. На Генассамблее ООН украинский президент будет выступать только сегодня, поэтому прогулки по Манхэттену были вполне уместны.

Но в целом у Зеленского в ООН – обширная программа. Правда, несколько однообразная. В плане встреч президента Украины – встреча с лидерами Великобритании, Турции, Польши, Грузии и Молдавии. Этот подбор контактов объединяет одно: все эти государства – либо проамериканской, либо пробританской ориентации. При этом нет планов встретиться с представителями Германии или Франции (партнерами по "Нормандской четверке"!), либо государств, которые ориентируются на Берлин и Париж.

Так что выбор украинского руководства в разгорающемся конфликте между англосаксонским миром и Западной Европой уже очевиден, непонятно только, что этот выбор ему даст.

Неформальный лидер нового англосаксонского блока AUKUS Джо Байден вчера выступал в ООН, но вся политическая часть его речи свелась к оправданию вывода войск из Афганистана. Который представлен не как бегство, как элемент новой стратегии Вашингтона, в которой место "безжалостной войны" займет "неустанная дипломатия".

Почему будет "безжалостной" дипломатия, не подкрепленная военными средствами, Байден не объяснил. Но в целом подчеркнутое миролюбие речи американского президента продемонстрировало, что США на сегодняшний день не имеют ресурсов для поддержания статуса мирового полицейского. И, какой бы "неустанной" ни была дипломатия Белого дома, она уже не остановит движение мира к многополярности.

Желтая зона: как нардепы игнорируют Кабмин

Как и прогнозировалось, вчера в Украине официально объявили о введении желтой зоны карантина по всей стране. Правда, только с четверга. Впрочем, и этих полутора дней вряд ли будет достаточно, чтобы регионы определились с тем, что делать со школами, в большинстве которых уровень вакцинации все еще слишком низкий, чтобы выполнять нормативы желтой зоны и работать в обычном режиме. По состоянию на сейчас во многих регионах власти предписали просто закрыть (то есть не перевесе на дистанционку, а просто закрыть) школы, которые не дотягивают до показателя в 80% вакцинированных или переболевших.

Не случайно в Минздраве уже заговорили об обязательной вакцинации для определенного списка профессий, в котором учителя будут на ведущих позициях.

А пока правительство обсуждает поголовное "прививание" для социально значимых работников, выяснилась сенсационная новость: оказывается, до сих пор не вакцинирована половина народных депутатов.

Сенсационна она потому, что нардепы были в числе первых, кому были доступны вакцины: в те дни. когда большинство населения о "Пфайзере" знало только то, что он существует, народные избранники уже могли свободно ним колоться. И все были уверены, что они укололись поголовно, – если не ради сохранения здоровья, то хотя бы ради поездок за рубеж.

А оказалось, что половине депутатов не нужны ни заграничные поездки, ни сохранение здоровья. Больше того, получилась вообще некрасивая история: в то время как власть призывает вакцинироваться всех без исключения (а некоторых даже угрожает колоть насильно), у нее под носом царит полная безответственность.

Так что, прежде чем объявлять поголовную вакцинацию учителей, нужно сначала провести поголовную вакцинацию депутатов. А то получается как-то некрасиво.

Дробович – Нью-Вятрович: зачем ИНП опять начал бороться с 8 марта

Если раньше у кого-то были иллюзии, что Институт национальной памяти после замены Владимира Вятровича на Антона Дробовича стал хотя бы более прагматичным, то вчера они рассеялись полностью. Уже нынешний ИНП опубликовал свой проект закона о праздниках и памятных датах, в котором предложил исключить из числа выходных дней 8 марта и 1 мая.

Помните, когда Вятрович сильнее всего подвергся обструкции? Это было не в связи с декоммунизацией или попытками представить героями пособников германского нацизма. Это было тогда, когда он посягнул на "святое" – Восьмое марта. В те дни появился даже "антивятровический" гимн от "Дизель шоу", который превратил в посмешище и ИНП, и его идеи.

Что изменилось за последние три-четыре года? Ничего. И потому непонятно, зачем Дробович наступает на грабли Вятровича.

Уже в тот момент, когда текст нового законопроекта набирали в компьютере, было очевидно, что он обречен на провал. И из-за 8 марта, и из-за того, что предлагается просто убрать два выходных дня, не заменив их ничем. Не говоря уже о том, что предлагается в случае, когда госпраздники выпадают на выходные, не компенсировать их понедельниками. В общем, полный набор того, из-за чего любого депутата в случае голосования "за" на округе кастрируют. Так зачем же было идти на заведомо понятную собственную дискредитацию?

Логического ответа тут быть не может. Можно лишь предположить, что Дробовичу не дают покоя лавры других фриков из нынешней власти, фантазирующих то о государственном английском языке, то о переименовании страны.

Но таким способом он только достигает того, что дискредитированным оказывается само понятие "национальной памяти". Хотя, в общем-то, его с 2014 года дискредитировали уже так, что хуже все равно не будет.

Почему сестра Сенцова послала "нах@й" Украину

Скандал дня – фейсбучный пост Натальи Каплан, активистки "соросовского" разлива и двоюродной сестры режиссера Олега Сенцова. Того самого, из которого пытаются слепить нового вождя "соросят".

Впрочем, скандал касается не столько самого Сенцова, сколько взаимоотношений Каплан с Украиной. Пять лет назад она, рьяная российская оппозиционерка, сообщила, что больше не может жить под ярмом ФСБ, и уехала из Москвы в Киев, где позже приняла украинское гражданство. Вчера она же послала Украину "нах@й" и объявила, что уезжает домой. Мир "кровавой гэбни" оказался менее страшным, чем взяточничество и кумовство в Украине. Пребывание в которой теперь названо "пятью годами ада".

Но если прочитать все написанное без эмоций, то будет ясно, что ни Украина, ни Россия тут не причем. Эмоции Каплан – это зеркало всей российско-украинской "соросовской" тусовки, которой оба государства важны лишь как средство заработка.

В России, где "соросят" мало и они находятся под плотным наблюдением спецслужб, данная профессия приносит неплохие дивиденды в виде западных грантов, распределяющихся между сравнительно небольшим кругом лиц. Правда, есть нюансы - получатели грантов наделяют статусом "иностранных агентов". Кроме того, они не должны заходить за "красные линии" - участвовать, например, в попытках организовать в России "майдан" или наезжать лично на представителей высшей российской власти. Но если эти нюансы не смущают, то жить, в принципе, можно.

В Украине же "соросят" много, поскольку им не приходится иметь дело с враждебно настроенной властью, и в силу большого количества идет жестокая конкурентная борьба за место у "грантового корыта", в которой действительно ключевую роль играют кумовство и взятки.

Именно два последних слова – ключевые в постах двоюродной сестры Сенцова, которая за свой "статус" смогла получить в Украине лишь низкооплачиваемую работу журналиста на "Громадском". Отсюда и отчаянные фразы о том, что здесь у нее нет даже самого необходимого.

И потому Наталья Каплан едет бороться с Путиным назад, в Россию. Пусть там и "кровавая гэбня", но за борьбу с ней платят гораздо лучше.