На Украину вчера ближе к ночи накатила огромная "зрада". Двоюродная сестра Олега Сенцова, которая пять лет назад эмигрировала в Украину из России, заявила, что возвращается в Москву.

При этом она обвинила Украину в коррупции, кумовстве и лживых лозунгах. И намекнула, что сам режиссер разорвал с ней отношения. И теперь ей, видимо, не на что жить.

А ведь еще недавно Наталья Каплан по сути была главным "представителем" Сенцова в Украине и даже получала вместо него престижную премию в Евросоюзе.

Разобрались, что произошло с родственницей бывшего заключенного в Украине.

Что заявила сестра Сенцова

Вчера Наталья Каплан опубликовала пост, который вызвал бурю обсуждений.

"На@уй Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада.

А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она в Facebook.

Двоюродная сестра Сенцова переехала в Киев из Москвы в 2016 году. То есть "домой" в данном случае - означает в Москву.

Сам режиссер заявлений своей родственницы пока не комментировал. Но под ее постом, конечно, разразилась буря эмоций. Наталью начали упрекать в путинизме и предложили "выпить боярышника", а также - уехать на Колыму.

В ответ на волну хейта сестра Сенцова написала еще два поста.

"Украина посылала меня на@уй 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала.

Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины".

Также она упрекнула, что на нее подписывались только из-за Сенцова, который "уже вышел" (видимо, из тюрьмы).

"Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)", - закончила Каплан свои откровения.

В комментариях к последнему посту Наталья более-менее пояснила причину своей обиды.

Во-первых, она заявила, что "я больше не сестра Сенцова". И также послала его "нах@й".

Во-вторых, пожаловалась, что в Украине кругом взятки, и поэтому она не может зарабатывать.

"В этой стране меня использовали как сестру Сенцова, кому эксклюзив слить, кому с плакатом постоять. Все. Он вышел. Мне только боль. Я поверила в Украину, но ее слоганы не имеют под собой почвы. Тут я только сестра Сенцова, меня просто использовали. И мне посрать, что я кого-то обижаю. Тут у меня нет даже самого необходимого, побираться я не умею и для меня это унизительно, а зарабатывать я могу только не будучи сестрой Сенцова, а в Укрвине это невозможно, тут на каждом углу требуют или взятку или кумовство".

Что известно о Наталье Каплан

Сестра Олега Сенцова переехала в Украину в июне 2016 года. СМИ ее маркировали как Наталья Кончева. Видимо, это ее настоящая фамилия, которую женщина заменяла более благозвучной.

Переезд в нашу страну, по ее словам, был связан с тем, что Наталья "устала от постоянной слежки спецслужб". Правда, в других интервью она признавала, "на беседы в соответствующие органы меня не вызывали".

Приют ей дали в Межигорье, которое тогда контролировали майдановцы. Наталье отвели комнату в доме, где раньше жила прислуга Януковича.

Судя по дальнейшим шагам Натальи - ее переезд не был политическим бегством. Потому что в 2018 году она снова поехала в Россию - на свидание к брату в колонию.

После встречи с ним Каплан говорила, что он сам потребовал свидания, хотя раньше просил родственников к нему не приезжать. Общались они более двух часов.

В том же году сестра Сенцова получила от его имени премию Сахарова, которую вручили в Европарламенте.

То есть Наталья Каплан по сути в то время говорила от имени Сенцова и была как бы его политическим представителем в Украине - на время заключения в российской тюрьме.

Сама она себя назначила на эту роль или Сенцов ей эту миссию доверил - доподлинно неизвестно. Но комментировала вопросы, связанные с режиссером, Наталья очень активно.

В 2018 году "Страна" опубликовала признания волонтера АТО Сергея Серикова. По его словам, то, в чем обвиняла Сенцова Россиия - попытке теракта - правда. Сериков назвал людей, которые готовили для режиссера взрывчатку, и заявил, что сам ее перевозил.

Признания были сделаны публично, но большинство СМИ их проигнорировали, а "Страна" решила обнародовать.

После этой публикации, сестра Сенцова призвала бойкотировать "Страну" за участие "в информационной войне на стороне врага".

Интересно, что после освобождения сам Сенцов признал, что участвовал в обсуждении подрывов объектов в Крыму, но уточнял, что это были "просто разговоры". А вот его товарищ Кольченко на той же пресс-конференции заявил, что действительно поджигал офис "Единой России", который находился в многоквартирном жилом доме.

В 2019 году сестра Сенцова обзавелась украинским паспортом. "Свершилось! Я гражданка Украины", - написала Наталья в мае. Судя по дате, паспорт ей дали еще при Порошенко.

При этом, повторимся, было не совсем понятно, в каких отношениях с Олегом Сенцовым женщина, которая сделала себе имя в Украине благодаря брату - "узнику Кремля".

Показательно, что на Facebook-странице Натальи Каплан - очень мало фотографий с Олегом Сенцовым. Одна из них - в день его освобождения и возвращения в Украину, 7 сентября 2019 года.

"Я увольняюсь с должности сестры Сенцова", - в шутку написала тогда Каплан. Это означало, что Олег теперь сам сможет выступать от своего имени.

На фото они были не в вместе, а Сенцов просто смотрел в камеру.

Вторая - примерно через год.

Третье фото опубликовано задолго до его освобождения, в 2015 году. На нем Сенцов и Наталья еще очень маленькие, в Крыму. Собственно, и выложила Наталья эту ретро-фотографию потому, что режиссера как раз тогда приговорили к 20 годам тюрьмы.

При этом совместных фото брата и сестры больше нет ни у Каплан, ни в Facebook у самого Сенцова. То есть можно предположить, что отношения у них, по всей вероятности, не слишком сложились.

Судя по соцсетям Натальи, она пыталась заниматься волонтерской деятельностью, но какой-то видимой деятельности, связанной с заработком денег, не вела. А после возвращения Сенцова, роль "сестры политзаключенного" больше не приносит каких-то бонусов в Украине.

С чем, вероятно, и связано решение вернуться назад, в Россию. Где Наталья Каплан уже, видимо, не беспокоится о "слежке спецслужб".