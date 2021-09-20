Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан написала эмоциональный пост в Фейсбуке по поводу Украины. Она обматерила наше государство, назвала его худшей страной для эмиграции и заявила, что возвращается домой - в Россию.

Пост появился поздно вечером 20 сентября.

"Нах@й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - сказано в записи.

В комментариях Каплан не уточнила, что стало причиной такой негативной реакции и толчком к решению вернуться в Россию. Также она опровергла подозрения комментаторов в том, что ее страницу взломали.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", - высказалась женщина.



На вопрос одной из комментаторов, говорила ли Наталья о своем решении брату (то есть Сенцову), та написала: "нах@й брата".

Интересно, что еще 17 мая 2019 года Каплан радовалась обретению украинского гражданства все в том же Фейсбуке.

"Свершилось! Я гражданка Украины!" - написала она тогда на украинском языке.

А 25 августа 2020 года женщина благодарила Украину и ставила ее в пример России.

"Я приехала в Киев осенью 2014 года. И вот тут у меня случился перелом мозга. У нас же тоже были протесты, была Болотная, мы и в плане протестов хохлов опередили. Но чего мы добились? А они добились. И я горжусь этой страной и я очень благодарна факту, что я здесь и меня приняли", - заявила она тогда.

Как сообщали журналисты, Каплан приехала в Киев из России.

Между тем сам Сенцов тоже проявляет недовольство Украиной. Летом он возмущался, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай".

Нынешние украинские власти отвечают ему взаимностью: советник Ермака Михаил Подоляк как-то обозвал режиссера морально прогнившим приспособленцем.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о семье Олега Сенцова.