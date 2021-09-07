Во вторник, 7 сентября, вышел трейлер к фильму Олега Сенцова "Носорог".

Это третий фильм режиссера. Первым был "Гамер" о геймере из Симферополя. Второй "Номера", в создании которого Сенцов участвовал дистанционно, находясь в российской тюрьме.

На этой неделе покажут третью картину режиссера о жизни бандита времен 90-х. Его сыграл радикал Сергей Филимонов. Именно этот фильм получил 25 миллионов гривен от Госкино. И, как полагают многие - не благодаря художественной ценности продукта.

Разбирались, о чем новый фильм Сенцова, в котором снялся скандальный националист, и почему после его съемок режиссеру отказали в госфинансировании очередного проекта.

Украинский "Бумер" с радикалом в главной роли

"Носорог" - криминальная драма времен бандитских и нищенских 90-х. Главный герой - молодой бандит, который вспоминает, как он оказался там, где он есть.

Описывая задумку, режиссер говорил, что в Украине еще не снимали фильмы о 90-х. "О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли измениться", - говорил Сенцов.

Тема, скажем так, давно исследованная в многочисленных фильмах о том времени. Но Сенцов решил, видимо, сказать в ней свое слово.

Правда, судя по трейлеру, ничего пока оригинального не прозвучало. В кино показывают бандитские разборки, бритоголовых мужчины с автоматам на BMW и "пацанские" цитаты о жизни. Судя по кадрам, зрителя ждет некое переосмысление фильма "Бумер", опоздавшее лет на 20.

Главную роль сыграл 26-летний Сергей Филимонов, который засветился в ходе погрома Офиса президента на митинге в защиту радикала Сергея Стерненко.

Сергей Филимонов

Это бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", экс-руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат и представитель движения "Гонор". В последние годы с "Азовом" и "Нацкорпусом" он разошелся.

За Филимоновым тянется шлейф скандалов. Он проходил обвиняемым из-за столкновений на киевских застройках. Известен, как националист с прозвищем "Сын Перуна".

Кстати, тизер, представленный в 2020-м году, был на русском языке, а в главной роли был не Филимонов.

Презентуют третий фильм Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале - в рамках конкурсной программы "Горизонты". Премьера состоится 10 сентября.

"Носорог" за 52 миллиона гривен

Фильм Олег Сенцов собирался снимать еще в 2013 году. Его проект выиграл питчинг Госкино (презентация для привлечения финансирования - Ред.). Из госбюджета на создание ленты должны были выделить 3,9 млн грн. Это должен был быть второй фильм режиссера. До ареста он успел снять только один фильм - "Гамер", в 2011 году.

Но в 2014 году Сенцов был заключен в России, после того, как его признали виновным в подготовке терактов в Крыму, и дальнейшая судьба "Носорога" была неизвестна.

После освобождения Олег Сенцов вернулся к производству этой ленты. В 2020 году Госкино выделили уже 25 миллионов на съемки. Это солидные деньги для украинского кино. Для примера стоимость одной готовой серии сериала "Слуга народа" составляет около 2 миллионов гривен.

Общий бюджет картины составил 1,65 миллиона евро, то есть в два раза больше, чем выделили в Госкино. Остальные средства доложили немецкий кинофонд Medienboard Berlin-Brandenburg и Польский киноинститут.

По сравнению с 2012-м году, когда "Носорог" выиграл питчинг, смета увеличилась почти в шесть раз. Как пояснил Олег Сенцов, из-за инфляции и значительного роста цен.

Съемки проходили в Кривом Роге - родном городе президента Зеленского - и во Львове.

Последний "Носорог"?

Первый фильм Олега Сенцова "Гамер", рассказывающий о жизни крымского геймера, вышел в 2012 году. Его бюджет составил 160 тыс гривен (20 тысяч долларов). Деньги на съемки режиссер получил от Госкино, поскольку победил на питчинге.

Второй фильм "Номера", написанный по сцене Сенцова, фактически снимал Ахтем Сейтаблаев (второй режиссер). Сенцов в это время находился в российской тюрьме и участвовал в процессе дистанционно. Он давал указания продюсерам и членам съемочной группы, передавая письма через адвоката. "Номера" это антиутопия о вымышленном мире, который подчиняется законам диктатора.

Ее представили на питчинге Госкино вне конкурса. В итоге Минкульт выделил на нее 10 миллионов гривен. Столько же дали европейские партнеры.

Правда, потом выяснилось, что в киевских кинотеатрах почти не покупают билеты на премьеру фильма Сенцова.

Однако, на съемки четвертого фильма Сенцова "Кай", о семейной драме, денег в Госкино уже не дали. Из-за низких оценок экспертов работу не допустили даже к питчингу. При этом режиссер увидел в этом политическую подоплеку. Он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что якобы по его указке эксперты, фамилии которых не указывают на сайте Госкино, поставили проекту заранее низкие оценки.

"Это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место", - заявил Сенцов.

При этом украинцы в соцсетях усомнились, что отказали только по политическим причинам, поскольку творчество Сенцова стало известным лишь после истории с тюрьмой и именно на волне популярности он стал внезапно получать гранты Госкино. А по факту его фильмы никто не смотрел, кинозалы были пустыми.