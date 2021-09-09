Сергея Филимонова, который был одним из организаторов погрома Офиса президента, и сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог", сняли с самолета в аэропорту "Борисполь".

Об этом Филимонов рассказал на своей странице в Фейсбук.

Он рассказал, что направлялся на премьеру фильма "Носорог", которая запланирована на 10 сентября 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале.

Стоит отметить, что Филимонову, которых подозревается в погроме Офиса президента , запрещен выезд за границу Украины.

Напомним, фильм "Носорог" - это третий фильм Сенцова,в его создании он участвовал дистанционно, пока находился в российской тюрьме. В картине рассказывается о о жизни бандита времен 90-х. Совет господдержки кинематографии выделил на его картину 25 миллионов гривен.

Роль бандита исполнил радикал Сергей Филимонов - бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", в прошлом руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор".

О чем новый фильм режиссера и почему после его съемок режиссеру отказали в госфинансировании очередного проекта подробно разбиралась "Страна".