Одного из организаторов погрома на Банковой, сыгравшего одну из главных ролей в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог" Сергея Филимонова (кличка среди националистов - Сын Перуна) выпустили из Украины после того, как днем ранее сняли с авиарейса.

Об этом он написал в своей Фейсбуке.

Радикал сообщил, что уже прошёл паспортный контроль в Евросоюзе.

По словам Филимонова, запрет на въезд отменили, как только министр Арсен Аваков ушел с должности.

Что послужило причиной снятия с самолета вчера, Филимонов не сказал.

Напомним, Филимонов направлялся на премьеру фильма "Носорог", которая запланирована на 10 сентября 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. В кинокартине он сыграл одну из главных ролей.

Фильм "Носорог" - это третий фильм Сенцова. В картине рассказывается о жизни бандита времен 90-х. Совет господдержки кинематографии выделил на его картину 25 миллионов гривен.

Ранее мы также подробно писали, кто такой Сергей Филимонов, известный как Сын Перуна, который сыграл одну из главных ролей. Он - бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", в прошлом руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор".