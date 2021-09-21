Режиссер Олег Сенцов прокомментировал посты своей двоюродной сестры, в которых она написала "н@хуй Украину" и объявляла об отъезде в Россию. По его словам, откровения Натальи Каплан произошли "на фоне обострения депрессии".

"Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - написал Олег Сенцов.

Напомним, Наталья Каплан, которая переехала из Москвы в Украину в 2016 году, в соцсети обматерила наше государство, назвала его худшей страной для эмиграции и заявила, что возвращается домой - в Россию. В комментариях Каплан не уточнила, что стало причиной такой негативной реакции и толчком к решению вернуться в Россию. Также она опровергла подозрения комментаторов в том, что ее страницу взломали.

Под ее постом разразилась буря эмоций. Наталью начали упрекать в путинизме и предложили "выпить боярышника", а также - уехать на Колыму.

"Страна" подробно разбиралась в том, почему двоюродная сестра Сенцова решила вернуться в Россию.

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