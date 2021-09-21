Сегодня, утром, 21 сентября, ЦИК России объявил о подсчете всех бюллетеней и назвал победителей парламентских выборов.

По окончательным данным в восьмой созыв Госдумы РФ войдут представители восьми партий. Об этом ЦИК заявил официально после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает агентство РИА "Новости" по общему федеральному округу, кроме победившей провластной "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и партия "Новые люди".



Кандидаты от "Единой России" сохранили также первенство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России - За правду" - в восьми округах.

Фото РИА "Новости"

По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов.

От "Партии Роста" это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, от Партии "Родина" ее лидер Алексей Журавлев.

По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий Певцов.

По одномандатному округу в Республике Адыгея в Госдуму проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму (Турция, кстати, назвала незаконными выборы в Госдуму РФ на территории аннексированного полуострова - Ред.) - Леонид Бабашов.

Таким образом своих одномандатников в Госдуму заводят 3 парламентские партии и 3 непарламентские ("Родина", "Партия роста", "Гражданская платформа"), плюс 5 самовыдвиженцев.

Ранее "Страна" в материале "Россия пользуется тем, что Украина отторгает Донбасс" рассказала, как эксперты оценили итоги выборов в Госдуму.