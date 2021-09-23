В четверг, 23 сентября, появилась новая информация по эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной эпидемией коронавируса. Итак, за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 7 866 человек.

Напомним, что вчера, 22 сентября в стране официально было выявлено 6 754 новых случаев заражения. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных выросло на 1 112 человек.

Умерли за минувшие сутки 123 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 284).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 305 человек (с начала эпидемии 2 237 973 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 667 детей и 175 медиков.

В регионах Украины ситуация по данным на 08.10 23 сентября такова: Харьковская область (839 зараженных), Львовская область (685), Донецкая область (520), и Днепропетровская область (456).

В Киеве за сутки выявили 467 новых случаев заражения.

Ранее мы в материале "Кого и когда в Киеве начнут штрафовать после введения 23 сентября желтой зоны карантина" детально рассказали о новом карантине в стране.

Также мы в материале "Потеряем половину гостей и будем выслушивать про чипирование" рассказали, как бизнес в Украине готовится к новому карантину и возможному локдауну.