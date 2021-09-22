В среду, 22 сентября, медики представили новую информацию по эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной эпидемией коронавируса. Итак, за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 6 754 человека.

Напомним, что вчера, 21 сентября в стране официально было выявлено 5 159 новых случаев заражения. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных выросло на 1 595 человек. Это традиционный резкий всплеск после выходных и первого рабочего дня новой недели.

Умерли за минувшие сутки 105 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 161).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 095 человек (с начала эпидемии 2 235 668 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 625 детей и 125 медиков.

В регионах Украины ситуация по данным на 08.00 22 сентября такова: Харьковская область (774 зараженных), Днепропетровская область (556), Донецкая область (460), Львовская область (449) и Одесская область (442).

В Киеве за сутки выявили 456 новых случаев заражения.

В целом на планете, по состоянию на 08.00 22 сентября (время киевское - Ред.) по данным университета Джона Хопкинса число зараженных достигло отметки в 229 508 037 человек.

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