В Польше правительство одобрило рекомендацию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса, которой будут колоть людей старшего возраста и медиков.

Об этом в интервью польскому радио RMF24 заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Согласно рекомендации, со временем эффект от вакцины ослабевает, поэтому третья доза предлагается работникам медицинской сферы и людям в возрасте от 50 лет, которые сделали последнюю дозу вакцины более полугода назад.

По словам Краски, для некоторых пациентов со сниженным иммунитетом третья доза была доступна и раньше. На сегодняшний день в качестве третьей дозы будут использоваться вакцины от Pfizer и Moderna.

"По рекомендации Медицинского совета, мы можем использовать эти дозы после однократной вакцинации, мы можем смешивать эти препараты", - сказал замминистра. Он также подчеркнул, что эпидемическая статистика свидетельствует об эффективности вакцинации, ведь ранее при таком количестве ежедневных заражений смертей было в 10 раз больше, чем сейчас.

Сейчас в Польше от коронавируса полностью привито 59,5% взрослого населения, и еще 60,6% получили прививку одной дозой вакцины.

Как сообщала "Страна", в конце августа руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик заявил о начале четвертой волны эпидемии COVID-19 в стране. По его словам, четвертая волна ковида наберет силу в сентябре-октябре.

Также мы писали, что в Израиле третьей дозой вакцины от Covid-19 привьют всех желающих старше 12 лет.