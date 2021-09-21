Во вторник, 21 сентября, появились новые тревожные данные по эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной эпидемией коронавируса. Итак, за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 5 159 человек.

Напомним, что вчера, 20 сентября в стране официально было выявлено 2 265 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных выросло на 2 894 человека. Это традиционный рост после выходных.

Умерли за минувшие сутки 137 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 056).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 156 человек (с начала эпидемии 2 233 573 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 463 детей и 129 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.14 21 сентября такова: Львовская область (518 заражений), Харьковская область (486), Днепропетровская область (422) и Одесская область (419).

В Киеве за сутки выявили 399 случаев заражения.

В целом на планете, по данным университета Джона Хопкинса на утро 21 сентября, число зараженных достигло отметки в 229 053 099 человек.

Ранее мы сообщали, что с понедельника, 20 сентября, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Также мы в материале "Потеряем половину гостей и будем выслушивать про чипирование" рассказали, как бизнес в Украине готовится к новому карантину и возможному локдауну.