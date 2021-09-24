Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отозвалась о принятии Верховной Радой закона об олигархах.

Свой комментарий по этому поводу она 23 сентября опубликовала в Твиттере.

По мнению дипломата, закон может сыграть роль в уменьшении вредного влияния чьих-то личных интересов на политику и экономику Украины.

"Его выполнение должно быть юридически обосновано и аполитичным. Для того чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - написала Симмонс.





Похвалы посла прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Британия является в последнее время главным адвокатом политики Зеленского. На данный момент единственный представитель стран Запада, который поддержал скандальный закон об олигархах (принятый, к тому же, с нарушениями процедуры при игнорировании прав оппозиции) - это британский посол Мелинда Симмонс. Поддержала, правда, с некоторыми оговорками ("его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным"), но в данном случае это выглядит смешно. Как может быть "юридически обоснованным и аполитичным" решение, которое будет принимать СНБО без суда и следствия", - написал канал.

Между тем в западных СМИ раскритиковали закон об олигархах, назвав его неоднозначным и спрогнозировав угрозу тотальной диктатуры Зеленского.

Ранее "Страна" подробно анализировала, чем чревато принятие этого, мягко говоря, неоднозначного закона.