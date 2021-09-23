В западных СМИ раскритиковали принятый Верховной Радой скандальный закон об олигархах, назвали его неоднозначным и спрогнозировали угрозу тотальной диктатуры Зеленского, первые звоночки которой начались с незаконного блокирования через санкции СНБО оппозиционных телеканалов и сайта Strana.ua.

Больше всего западных аналитиков смущает именно то, что СНБО снова будет решать, на кого навесить ярлык "олигарха" и поразить его в права без суда и следствия.

"Наиболее спорным является положение закона о том, что включение в реестр определяет Национальный совет по безопасности и обороне, подконтрольный президенту. Зеленский недавно через этот совет заблокировал оппозиционные телеканалы и веб-сайты. Критики обвиняют его в зачистке медиа-ландшафта и устранении возможных конкурентов перед возможным переизбранием в 2024 году", - пишет Spiegel.

Критики видят в этом инструмент произвола, поскольку власть может определять, кого считать олигархом.

"Применяя закон выборочно, оппоненты Зеленского опасаются, что он может использовать его для укрепления своих позиций", - вторит Zeit.

Также западные СМИ о том, что Зеленского винят в превышении полномочий, а также пишут о связи его самого с олигархом Коломойским.

"Противники Зеленского часто обвиняли в действиях в интересах олигарха Игоря Коломойского, на телеканале которого президент долгое время был сатириком и актером", - пишет Zeit.

Tagesschau прямо называет закон об олигархах неоднозначным.

"Украинский парламент принял неоднозначный закон, который жестко ограничивает влияние олигархов на политику. Критики обвиняют президента Зеленского в стремлении устранить потенциальных конкурентов", - пишет издание.

Bloomberg замечает, что оппозиция отвергла закон как популистский.

"И предупредила, что он может позволить Зеленскому, самому успешному бизнесмену, хотя и не принадлежащему к высшим эшелонам богатых украинцев, консолидировать власть. Они говорят, что более эффективными были бы более сильная судебная система и более жесткое антимонопольное законодательство", - пишет издание.

Закон, прогнозирует Bloomberg, лишь нанесет ущерб политическим соперникам Зеленского.

"Критики опасаются, что закон будет применяться выборочно, чтобы помочь сконцентрировать больше власти в собственных руках президента", - вторит Euronews.