В Раде заявили, что проблему с взаимоисключающими положениями в принятом законе об олигархах можно решить двумя способами: или проголосовать за устранение неточностей до подписания документа президентом, или внести изменения уже после этого.

Об этом со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева сообщает "Интерфакс-Украина".

Гетманцев заявил, что взаимоисключающие положения в законе есть по ошибке комитета. По его словам, ее можно исправить, применив статью регламента №131 или внеся в документ изменения. Сейчас в Раде идут консультации о том, как лучше поступить. По словам Гетманцева, если Зеленский подпишет существующую версию документа, то с внесением в него изменений не возникнет проблем, потому что закон вступает в силу через полгода после этого.

При этом указанное положение регламента предполагает, что в случае явных неточностей в принятом законе спикер парламента может вынести на рассмотрение Рады предложения о том, как их устранить. По словам Гетманцева, Разумков, который является автором одной из правок, которая противоречит другим положениям закона, может не захотеть отклонять ее.

Отметим, что Разумков является автором поправки к закону №398, по которой статус олигарха определяет НАПК по обращению специальной комиссии. На Банковой же хотели, чтобы это делал СНБО. В итоге в законе, за который проголосовала Рада, прописан и один, и второй вариант.

Разумков уже поблагодарил Раду за поддержание его поправки. По поводу этого Гетманцев сказал, что у Разумкова всегда было классное чувство юмора, и это "некий изысканный троллинг".

Напомним, "Страна" писала о том, как собрали голоса под закон об олигархах и ждать ли отставки Разумкова.

Также мы анализировали, что значит принятый Радой закон об олигархах.