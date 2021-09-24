В Раде будут еще раз голосовать за проект закона об олигархах №5599, который вчера, 23 сентября, во втором чтении приняли нардепы. Дело в том, что в документе есть три противоречащих друг другу правки.

Об этом свидетельствуют выводы Комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, которые в Telegram опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Речь о правках №396, 398 и 406 о том, как олигарх признается олигархом. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе закон не подпишут.

"Еще раз. Вчера вытерли ноги об регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) снова выносить закон на голосование", - заявил Железняк.

"Скандал с голосованием за взаимоисключающие правки в законе об олигархах - это красноречивый показатель профнепригодности первого вице-спикера Стефанчука. Он так гнал лошадей, пытаясь выслужиться перед Офисом президента, что поставил и Офис, и президента в крайне дурацкое положение", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, как собрали голоса под закон об олигархах и ждать ли отставки Разумкова.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" заговорили об исключении нардепа, которая не голосовала за закон об олигархах.