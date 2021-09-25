С законом об олигархах, за который Верховная Рада проголосовала в четверг, 23 сентября, случился конфуз.

Как писала “Страна”, законодательный акт был принят силами президентской фракции “Слуги народа” (СН) и союзников по ускоренной процедуре, которая, как считают некоторые, противоречила парламентскому регламенту. В монобольшинстве утверждают, что закон призван уменьшить влияние особо крупного бизнеса на политические процессы.

В спешке рассмотрения были допущены ряд ошибок, что внесли хаос в документ.

Депутаты проголосовали за противоречащие друг другу правки о том, как олигарх признается олигархом. А этот пункт ключевой для инициатора закона - президента Владимира Зеленского, которому важно, чтобы последнее слово было за ним (об этом по сути говорится в одной из тех самых правок).

Что теперь будет с законом, разбиралась “Страна”.

Тролль Разумков

После принятия закона №5599 о так называемой деолигархизации народный депутат от “Батькивщины” Алена Шкрум, не голосовавшая за документ, обратилась к коллегам из монобольшинства со своей странице в Фейсбуке.

“Вы так спешили проголосовать за закон об олигархах без обсуждения и с нарушением всех процедур под прилет самолета Зеленского, что переиграли сами себя. Жаль только, что не турборежим с его сотнями ошибками, ни даже эта история вас, похоже, ничему не научит. Сериал must go on”, - написала Шкрум.

Депутат имеет в виду путаницу с поправками, которую допустили “слуги”, торопившиеся, как утверждают их оппоненты, порадовать президента успешным голосованием.

В принятой редакции оказались противоречащие друг другу нормы, внесенные поправками №398 и 406. Обе касаются процедуры назначения олигархом. Согласно поправке №398, решение о признании человека таковым принимается главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по обращению особой Комиссии по вопросам противодействия влиянию лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни. А к самой комиссии должен обратиться с таким предложением либо один из ее членов, либо Верховная Рада, Кабинет министров, Национальный банк, Служба безопасности Украины, Антимонопольный комитет, Счетная палата.

Поправка №406 авторства группы депутатов от СН гласит, что в реестр олигархов будет включать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. А последнее слово - за президентом Зеленским, возглавляющим Совбез, чьи решения он утверждает своим указом.

Как писала “Страна”, для ОП этот момент в законе ключевой, ведь будет новый рычаг воздействия на крупный бизнес, который под угрозой записывания в “олигархи” и поражения в правах без суда и следствия станет еще лояльнее к власти.

Конечно, этот механизм не будет работать в редакции закона с взаимоисключающими поправками. Досаднее для ОП ситуацию сделал еще тот факт, что поправка о НАПК - авторства председателя парламента Дмитрия Разумкова (хотя ее подписали также около 50 разных народных депутатов из всех фракций и групп парламента). А у него сейчас очень плохие отношения с президентским Офисом, и, по слухам, сейчас на Банковой готовится его отставка. Отсутствовавший по причине болезни на голосовании Разумков еще потроллил оппонентов в Фейсбуке по поводу истории с поправками, поблагодарив за принятие им предложенной нормы.

Есть поправка, нет поправки

Далее дело приняло неожиданный поворот.

Еще утром в пятницу “слуги” признавали допущенные при голосовании ошибки.

Народный депутат от СН Даниил Гетманцев (СН) заявил в парламентских кулуарах, что видит два пути решения проблемы с поправками. Либо действовать согласно статьи 131 регламента, что в случае выявления неточностей или несогласованностей в принятом законопроекте можно проголосовать за необходимую редакцию нормы, причем новое голосование за весь закон не нужно. Либо сейчас оставить все, как есть, а вернуться к закону когда-нибудь потом, ведь он все равно вступает в силу через полгода.

В свою очередь народный депутат Ирина Верещук (СН) заявила журналистам, что монобольшинство не будет тянуть с переголосованием.

Напомним: голосов за закон в четверг хватило с лихвой. Документ поддержали СН, депгруппы “За будущее” и “Доверие”, часть фракции “Голос”, а также внефракционные нардепы - всего 279 человек.

И в СН считают эту конфигурацию пока устойчивой, то есть этими же голосами (плюс-минус) можно и привести закон в удобный для ОП вид.

При варианте переголосования, правда, могло быть одно “но”. Это спикер Разумков, который к новому голосованию, наверное, уже бы выздоровел.

“А в регламенте говорится, что спикер может вынести вопрос об исправлении неточностей или явных несогласованностей на рассмотрение Рады, а не должен. Отчего Разумкову в силу конфликта с ОП не пойти на принцип и не подписать закон как есть, потянув еще время? Пока президент подготовит свои предложения, и закон снова попадет в Раду к Разумкову, который может не давать ему ходу. А там же голосование за бюджет, а потом новогодние каникулы”, - нарисовал сценарий “Стране” политолог Руслан Бортник.

И тут свой ход сделал лояльный к Банковой первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который вел четверговое заседание вместо Разумкова. В пятницу на пленарном заседании он заявил, что во время рассмотрения антиолигархического закона накануне он ошибся несколько раз, зачитывая номера поправок на отклонение, не произносил слов “тире” в сериях поправок “из-за ситуации в сессионном зале”.

“Подчеркиваю, что во всех случаях на голосование ставились предложения [профильного] комитета. В связи с этим прошу комитет учесть указанное выше при оформлении, принятого парламентом текста закона и подготовке его на подпись главе Верховной Рады”, - заявил Стефанчук.

Этим он вызвал подозрения, что “слуги” решили вообще обойтись без внесения исправлений.

“Думаю, он чисто для президента прочитал. Но! Они же (СН - Ред.) умеют удивлять”, - ответила на вопрос журналиста “Страны” о ситуации народный депутат Шкрум (“Батькивщина”) в комментариях под своим постом на эту тему.

В свою очередь народный депутат прошлых созывов Валерий Карпунцов, который в свое время был первым замглавы комитета по вопросам регламента утверждает, что этот путь противоречит законодательству.

“Народный депутат голосует за то, что ставит председатель или зачитывает представитель комитета. И если прозвучало “семь”, то было “семь”, а не “шесть” или “восемь”. И в данном случае народные депутаты, а тем более должностные лица, которых Конституция относит к руководству Верховной Рады действуют путем и в рамках, определенных Конституцией и законами Украины. Основные законы парламента после Конституции - это регламент и “О статусе народного депутата Украины”. Я не вижу в этих законах возможности отмены любым должностным лицом решения парламента...

В стенограмму можно внести исправления типа замены русской буквы “ы” на украинскую “и”. Максимум - исправить ошибку, допущенную при расшифровке. А здесь есть решение парламента, которое одних устраивает, других нет... И, кстати, комитет тоже не подменяет собой Верховную Раду”, - настаивает экс-нардеп Карпунцов в комментарии “Стране”.

Судя по всему, заявление Стефанчука в отношении парламентской стенограммы не была самодеятельностью. Власть всерьез рассматривает это как основание для признания принятия законным. Во всяком случае, представитель президента в Раде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский (СН), докладчик по документу, заявил, что принятую редакцию передадут на подпись спикеру без переголосований, потому как в нем-де нет взаимоисключающих норм.

“Нас ввели в заблуждение работники аппарата ВР. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой”, - утверждает Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Свое слово теперь должен сказать опять-таки Разумков. Хотя будут ли дожидаться его “слуги”, или Стефанчук сам подпишет закон, сославшись на отсутствие спикера - вопрос. К моменту публикации статьи документ не был подписан.

Зато по поводу него уже есть обращение к Государственному бюро расследований и генеральному прокурору с просьбой расследовать обстоятельства принятия закона. Несогласная с законом “Евросолидарность” обвиняет монобольшинство в “препятствовании государственной деятельности, препятствовании деятельности народных депутатов и узурпации власти”.

Кроме того, депутаты еще грозили пойти в Конституционный суд.

“Это только, когда закон вступит в силу. Думаю, обращение будет, и таким образом закон “подвесят”. И если власть поменяется, противоречивый законодательный акт могут и признать неконституционным”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Правда, непохоже, чтобы лобби закона во главе с ОП все это остановило.