Председатель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио 24 сентября позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Букиккио попросил предоставить комиссии текст закона об олигархах, принятого Верховной Радой.

Об этом сообщает Офис президента.

В начале разговора Букиккио выразил сожаление по поводу покушения на Сергея Шефира, а затем заговорил об инициированном Зеленским антиолигархическом законе.

"Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении Офиса.

После этого собеседники обсудили реализацию судебной реформы: изменение в ее рамках конституционной процедуры, порядок назначения судей Конституционного суда, а также по отбор судей в КСУ.

Напомним, 10 сентября Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах, хотя председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия требовал этого не делать.

Спустя 12 дней комиссия уведомила парламент о том, что ее вердикт о законопроекте будет готов в середине декабря и рекомендовала нардепам не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии. Рекомендация была проигнорирована.