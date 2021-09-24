Посол Канады в Украине Лариса Галадза проинформировала, что канадское законодательство по противодействию олигархии работает иначе, чем предусматривает поддержанный Верховной Радой законопроект. Также она считает опасным фиксировать в законодательстве какую-либо конкретную категорию людей.

Об этом 24 заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза, чьи слова во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове цитирует "Интерфакс-Украина".

Во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове посол Канады сказала, что в Канаде нет такого закона. Есть лишь состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий.

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует таким образом", - сказала Галадза.

Дипломат добавила, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным. Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, либо это хорошее действие, либо нехорошее действие - не на людей.

"Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным. Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, либо это хорошее действие, либо нехорошее действие - не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет по-другому", - добавила дипломат.

23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)", так назваемый "закон о деолигархизации".

Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведёт Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 83 млн долларов по текущему курсу). СНБО принимает решение о признании лица олигархом на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Ранее "Страна" сообщала, что деолигархический закон придется переголосовать. Из-за спешки там учтены правки, противоречащие одна другой.

Также мы писали, что в Верховной Раде признали ошибку с взаимоисключающими положениями закона об олигархах и назвали два пути ее исправления.