Письмо об отставке спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова было направлено от имени депутатской фракции "Слуга народа", а не от имени одного конкретного депутата. При этом спикер фракции заявила, что вопрос об отставке председателя парламента на заседаниях "слуг" не обсуждался и был личной инициативой Арахамии.

Об этом сообщает пресс-служба Рады в своем Тelegram-канале.

"Как сообщила пресс-секретарь Председателя Верховной Рады Украины Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве Председателя Парламента был направлен председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Спикер заявил, что это было ожидаемо и медлить с процессом он не будет.

При этом спикер фракции "Слуга народа" сказала, что на заседаниях "слуг" тема об отставке Разумкова не поднималась.