Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия попросил выдать ему подписные листы за отставку спикера.

Об этом он написал в сети в четверг, 30 сентября.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.

Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков, пожелав "продуктивной работы в Трускавце". Телеграм-канал "Политика "Страны" уже прокомментировал громкую ситуацию.

Напомним, как писала "Страна" фракция "Слуга народа" встретится с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке в Трускавце, где и обсудят и отставку Разумкова. Самого спикера парламента на выездную встречу не пригласили. В свою очередь, Давид Арахамия пояснил, что Разумков не является членом фракции, поэтому приглашения и не получил.

Между тем, еще утром сообщалось, что Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку народные депутаты не собирают. Кроме того, он говорил, что не обсуждал с Зеленским вопрос своей возможной отставки.

Подробно о том, почему Банковая хочет отставки спикера Рады мы писали в отдельном материале.