"Медлить не буду - все выдам". Разумков подтвердил, что Арахамия запросил подписные листы за его отставку
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия попросил выдать ему подписные листы за отставку спикера.
Об этом он написал в сети в четверг, 30 сентября.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.
Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков, пожелав "продуктивной работы в Трускавце". Телеграм-канал "Политика "Страны" уже прокомментировал громкую ситуацию.
Напомним, как писала "Страна" фракция "Слуга народа" встретится с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке в Трускавце, где и обсудят и отставку Разумкова. Самого спикера парламента на выездную встречу не пригласили. В свою очередь, Давид Арахамия пояснил, что Разумков не является членом фракции, поэтому приглашения и не получил.
Между тем, еще утром сообщалось, что Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку народные депутаты не собирают. Кроме того, он говорил, что не обсуждал с Зеленским вопрос своей возможной отставки.
Подробно о том, почему Банковая хочет отставки спикера Рады мы писали в отдельном материале.