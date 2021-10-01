Утром в пятницу, 1 октября, часть депутатов "Слуги народа" уже прибыла в Трускавец на неформальную встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По словам нардепа Алексея Жмеренецкого, "в каждом купе обсуждали разные реформы" и поднимались вопросы создания новых пропускных пунктов и транспортные проблемы.

"Мы обсуждали, например, создание новых таможенных пунктов, платных, где могут зарабатывать на сервисе дополнительно на границе Украины в основном с Евросоюзом. Во втором купе обсуждали транспортные проблемы в целом, реформу транспорта. Мы взялись за коррупцию в сфере морского транспорта", - пояснил он.

Также он отметил, что пока не в курсе, кто будет оплачивать проживание.

"За билеты мы платили 1600 или 1300 гривен. А остальные растраты ещё не знаю. Мы в чате обсуждали этот вопрос. Возможно, будем скидываться, чтобы не было никаких скандалов. Или если партия, то из официальной партийной кассы", - заявил Жмеренецкий.

Специально для "Слуг народа" организовали трансфер с вокзала в отели.

Напомним, основные мероприятия в ходе встречи депутатов "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце начнутся сегодня, а закончатся в субботу в 13:00, воскресенье - свободный день, чтобы доехать в Киев.

Днем ранее "Слуги народа" отправились из Киева в Трускавец. Мы публиковали фото с вокзала.

Кроме того, мы писали, что в распоряжении "Страны" оказалась программа сборов "Слуг народа" в Трускавце. Любопытно, что сама встреча с главой государства и ее точное время в графике не указана, хотя она и состоится. Это сделано в целях безопасности. Чем будут заниматься нардепы в Трускавце, можно почитать в нашем материале.