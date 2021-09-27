По информации источников "Страны", предварительно на пятницу, первого октября запланирована встреча депутатов "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце.

"Пока тимбилдинг при модерации Арахамии (Давид, руководитель фракции "СН" - Ред.) и Корниенко (Александр, глава партии "Слуга народа" - Ред.) начнется в пятницу в обед. Встречу специально назначили не на самое утро, потому что в Трускавец неудобно добираться. Так как часть номеров отеля Риксос на ремонте (в отеле реконструкция - Ред.), то депутатов, которым не достались места в Риксос поселят по таким гостиницам: "Apart-Hotel Chale Graal", "Mirotel Resort and Spa".

Основные мероприятия закончатся в субботу в 13:00, воскресенье - свободный день, чтобы доехать в Киев. Каждый добирается своими силами: кто-то поездом, кто-то на машине. Кроме общего вступительного слова, общение с президентом также будет отдельно и по комитетам. А точнее "важным" комитетам, как, например, комитет нацбезопасности уже готовит свои вопросы. Со всеми отдельно он понятно общаться не будет, на это и недели на хватит. По поводу увеселительных мероприятий - ждём диджея Давида Брауна (речь про Арахамию - Ред.), а что? Он "молодежке" играл, пусть и нам сыграет", - отметил источник.

Также по информации источниковво фракции, на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова забронировано несколько номеров в одном из перечисленных "Страной" отелей в Трускавце.

Напомним, 21 сентября "Страна" узнала, что в "Слуге народа" намечается встреча с президентом Владимиром Зеленским в неформальной обстановке. При этом, по словам, собеседника, одной из тем, которую будут там поднимать - отставка спикера Разумкова.

Вечером в то же день в "Слуге народа" официально подтвердили информацию "Страны" о данной встрече.

Между тем, спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что его ещё не приглашали на совещание президента с депутатами фракции "Слуга народа". Однако он добавил, что в случае приглашения, обязательно примет участие.