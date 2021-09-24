"Слуги народа" во фракционном чате поссорились из-за переназначения экс-нардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко членом набсовета "Укрзализныци", где он получает зарплату более 300 тысяч гривен в месяц.

Переписка, которая велась утром 24 сентября, оказалась в распоряжении "Страны".

"Те, кто защищают Лещенко, аргументируют это тем, что "посмотрите, он публично поддерживает нашу партию", в ответ на это Юлия Гришина отметила, что тогда нужно брать всех блогеров-миллионников, которые топят за Зе, и назначать в набсоветы. Как видите, все закончилось тем, что Бужанского назвали "ватником", он предложил поднять вопрос об исключении его из фракции", - рассказал источник "Страны".

Напомним, несколько дней назад в "Укрзализныце" сообщили, что срок контракта Сергея Лещенко завершился, и поэтому он покинет наблюдательный совет компании. Впрочем, уже 23 сентября стало известно, что Сергея Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци" спустя день после прекращения полномочий.

Также "Страна" рассказывала о том, что некоторые нардепы из "Слуги народа" возмутились из-за того, что Лещенко продолжит быть членом набсовета "Укрзализныци".