Бывшего журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко вернули в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", где он ежемесячно получает сотни тысяч гривен зарплаты.

Соответствующий документ в Facebook опубликовал экс-нардеп Борисла Береза.

В документе указано, что Мининфраструктуры Украины предоставляет две кандидатуры представителей государства в состав наблюдательного совета АО "Укрзализныця" - Давида Ламджарии и Сергея Лещенко.

Также в ведомстве уточнили, что по состоянию на 17 сентября Лещенко входит в состав набсовета. Ни Лещенко, ни Ламджария, по данным министерства, не входят в составы других набсоветов субъектов хозяйствования, которые находятся в управлении Мининфраструктуры.

Напомним, о том, что полномочия члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко прекращены из-за того, что его контракт истек, вчера сообщила пресс-служба "Укрзализныця".

Также мы писали о том, что Сергей Лещенко в 2021-м получил более 2 млн грн от "Укрзализныци" и более ста тысяч от Google Ireland Limited. То есть в месяц от "Укрзализныци" он получал более 200 тысяч гривен.