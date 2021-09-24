Депутат из "Слуги народа" Людмила Буймистер рассказала "Стране", как относится к тому, что ее могут исключить из фракции как единственную "слугу", проголосовавшую против законопроекта об олигархах.

По словам Буймистер, она ждет, что об исключении ей лично скажет президент.

"Я буду ждать одного: чтобы президент, который брал меня в команду как профессионала, сказал мне о моем исключении. Я глава профильного подкомитета. Мое мнение не спросили, ни одну мою правку не слушали, никаким образом меня не присоединили к разговору о работе над этим законопроектом. Я же член вашей команды! И когда я голосую против - вы хотите исключить меня из фракции? Я хочу, чтобы мне об этом лично в глаза сказал президент. Потому что я шла под флагом партии президента Зеленского, а не под флагом партии Давида Арахамии или Александра Корниенко", - заявила Буймистер.

Также она сообщила, что пока ее пригласили в Трускавец на встречу фракции с президентом.

К слову, Буймистер не голосовала за скандальный законопроект в июле и в первом чтении. Тогда она говорила, что может сама выйти из фракции и готова к этому.

"Страна" разбиралась, чем чревато для Украины принятие антиолигархического закона.