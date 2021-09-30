Народные депутаты из "Слуги народа" вечером 30 сентября отправились с центрального ж/д вокзала Киев-Пассажирский на сборы фракции в Трускавец.

Об этом передает корреспондент "Страны".

На первой платформе, где собирались "слуги народа", дежурила Нацгвардия.

В 20:12 поезд Киев-Трускавец отправился в путь. При этом "слуги" расположились в разных вагонах.

Накануне отъезда парламентариев на вокзале было много нацгвардейцев. Фото: Страна

Ранее "Страна" приводила программу сборов "слуг" в Трускавце. В ней не было указано время и место встречи с Владимиром Зеленским из соображений безопасности. Однако из нее стало известно, что депутаты будут работать в группах, слушать презентацию Тимофея Милованова (который на прошлых сборах фракции в Трускавце предлагал "слугам" найти на картинке оленя), участвовать в некоей церемонии награждения и развлекаться на гала-концерте.

Также мы писали, что на выездное собрание фракции в Трускавце, где планируют обсуждать отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пригласили главу СБУ Ивана Баканова. Во фракции объясняют приглашение тем, что с Бакановым планируется обговорить вопросы усовершенствования законодательного регулирования работы органов уголовной юстиции и усиление противодействия коррупции.