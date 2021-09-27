В распоряжении "Страны" оказалась программа сборов "Слуг народа" в Трускавце, где они должны встретиться и пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.

Любопытно, что сама встреча с главой государства и ее точное время в графике не указана, хотя она и состоится. Это сделано в целях безопасности.

Зато в расписании обозначена презентация Тимофея Милованова, который на прошлых сборах фракции в Трускавце предлагал "слугам" найти на картинке оленя. Также подробно перечислены все трапезы (завтрак, обед и ужин по расписанию). А на вечер субботы 2 октября намечен гала-концерт.

1 октября

8:15 - 8:30 - трансфер участников с ж/д вокзала г. Трускавец в отель "Риксос Прикарпатье".

8:15 - 8:25 - трансфер до отеля "Миротель".

8:15 - 8:20 - трансфер до отеля "Лесная песня".

8:30 - 9:00 - ранняя регистрация в отелях.

9:00 - 10:00 - завтрак.

10:00 - 13:00 - свободное время.

13:00 - 13:20 - трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная песня" в отель "Риксос".

13:00 - 14:00 - обед.

15:00 - 15:30 - организационные вопросы / интродакшн / цель поездки.

15:30 - 17:00 - выступления / презентации / вопросы-ответы.

17:00 - 17:30 - кофе-брейк.

17:30 - 19:00 - презентация Тимофея Милованова / вопросы-ответы / деление на группы, выступление Милованова.

19:00 - 20:30 - ужин.

с 20:30 - свободное время.

2 октября

Место проведения крупной фракции - отель "Риксос".

Программа:

8:00 - 9:30 - завтрак.

9:30 - 10:00 - трансфер участников в гостиницу "Риксос".

10:00 - 11:30 - сессия с силовиками.

11:30 - 12:00 - кофе-пауза.

12:00 - 14:00 - работа в группах / семь локаций.

14:00 -15:00 - обед.

15:00 - 16:30 - работа в группах.

16:30 - 17:00 - кофе-пауза.

17:00 - 19:00 - презентации работы групп.

19:30 - 20:30 - ужин.

20:30 - 21:30 - свободное время.

21:30 - 22:30 - церемония награждения.

22:30 - 23:30 - гала-концерт.

3 октября

Завтрак.

Свободное время

12:00 - чек-аут из отелей, отъезд участников.

Ранее "Страна" рассказывала, что перед депутатами в Трускавце в качестве диджея выступит Давид Арахамия.

Также мы сообщали, что спикера Дмитрия Разумкова не пригласили в Трускавец на выездное мероприятие "слуг".