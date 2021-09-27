Ужин, Милованов и награждение с концертом. "Страна" узнала расписание сборов "слуг народа" в Трускавце
В распоряжении "Страны" оказалась программа сборов "Слуг народа" в Трускавце, где они должны встретиться и пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.
Любопытно, что сама встреча с главой государства и ее точное время в графике не указана, хотя она и состоится. Это сделано в целях безопасности.
Зато в расписании обозначена презентация Тимофея Милованова, который на прошлых сборах фракции в Трускавце предлагал "слугам" найти на картинке оленя. Также подробно перечислены все трапезы (завтрак, обед и ужин по расписанию). А на вечер субботы 2 октября намечен гала-концерт.
1 октября
- 8:15 - 8:30 - трансфер участников с ж/д вокзала г. Трускавец в отель "Риксос Прикарпатье".
- 8:15 - 8:25 - трансфер до отеля "Миротель".
- 8:15 - 8:20 - трансфер до отеля "Лесная песня".
- 8:30 - 9:00 - ранняя регистрация в отелях.
- 9:00 - 10:00 - завтрак.
- 10:00 - 13:00 - свободное время.
- 13:00 - 13:20 - трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная песня" в отель "Риксос".
- 13:00 - 14:00 - обед.
- 15:00 - 15:30 - организационные вопросы / интродакшн / цель поездки.
- 15:30 - 17:00 - выступления / презентации / вопросы-ответы.
- 17:00 - 17:30 - кофе-брейк.
- 17:30 - 19:00 - презентация Тимофея Милованова / вопросы-ответы / деление на группы, выступление Милованова.
- 19:00 - 20:30 - ужин.
- с 20:30 - свободное время.
2 октября
Место проведения крупной фракции - отель "Риксос".
Программа:
- 8:00 - 9:30 - завтрак.
- 9:30 - 10:00 - трансфер участников в гостиницу "Риксос".
- 10:00 - 11:30 - сессия с силовиками.
- 11:30 - 12:00 - кофе-пауза.
- 12:00 - 14:00 - работа в группах / семь локаций.
- 14:00 -15:00 - обед.
- 15:00 - 16:30 - работа в группах.
- 16:30 - 17:00 - кофе-пауза.
- 17:00 - 19:00 - презентации работы групп.
- 19:30 - 20:30 - ужин.
- 20:30 - 21:30 - свободное время.
- 21:30 - 22:30 - церемония награждения.
- 22:30 - 23:30 - гала-концерт.
3 октября
- Завтрак.
- Свободное время
- 12:00 - чек-аут из отелей, отъезд участников.
Ранее "Страна" рассказывала, что перед депутатами в Трускавце в качестве диджея выступит Давид Арахамия.
Также мы сообщали, что спикера Дмитрия Разумкова не пригласили в Трускавец на выездное мероприятие "слуг".