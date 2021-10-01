В истории с инициированием процесса отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, которую вчера, 30 сентября, начал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, появляются новые детали.

Сам он в эфире телеканала "Украина 24" вчера вечером пояснил начало антиразумковской кампании регламентной войной и "маленькими мелочами, о которых стыдно говорить даже перед зрителями".

"Вы же сами видели все, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах то началось... Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют - "холодная регламентная война", когда начали... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу.

Я просто хочу прокомментировать простые вещи, которые действительно все понимают... Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" на сейчас, и действующий спикер был делегирован от "Слуги народа"... И если человек больше не "слуга народа" или его мысли не совпадают со "слугами народа", он просто будет заменен, как и все другие должности, как и в Кабинете министров было...", - заявил Давид Арахамия.

Напомним, что Разумков уже знает, кто хочет занять кресло спикера Верховной Рады вместо него.