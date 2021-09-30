Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук желает занять должность спикера украинского парламента.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на брифинге после окончания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в четверг, 30 сентября.

Дмитрий Разумков уточнил, что конфликта со Стефанчуком у него не было. Руслан Стефанчук хотел занимать эту должность, когда спикер находился на самоизоляции в связи с лечением от коронавируса.

Также Разумков заявил, что Стефанчук этого не скрывал и даже писал письма с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности спикера.

Руководитель парламента подчеркнул, что, к огорчению многих коллег, его состояние здоровья позволило ему полностью выполнять функции председателя Верховной Рады Украины.

Также "Страна" сообщала, что "Слуги народа" возмущены, что Арахамия запросил подписные листы об отставке Разумкова от имени фракции.

Мы информировали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, ранее заявивший, что подписей за его отставку нардепы не собирают, сообщил, что вопрос потенциального ухода с занимаемой должности не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.