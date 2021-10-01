Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может встретиться в Трускавце с депутатами "Слуги народа", которые уже начали прибывать на съезд партии.

Об этом рассказал депутат "Слуги народа" Егор Чернев, как передает "УНИАН".

"Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно", - сказал он в ответ на вопрос о том, кто из силовиков кроме главы СБУ Ивана Баканова приедет на съезд партии.

Помимо этого он сообщил, что подписных листов об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова он еще не видел и в поезде подписи за отставку председателя Рады не собирали.

Напомним, с 1 по 3 октября в Трускавце пройдет собрание депутатов "Слуги народа". В ходе его работы "слуги" должны встретиться и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что в Трускавец пригласили главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Ранее мы писали, что 30 сентября Давид Арахамия запросил подписные листы за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Запросил листы он от имени фракции "Слуга народа", что возмутило некоторых депутатов.